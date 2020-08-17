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展演中心比身價！衛武營周邊房價漲最大　每坪年增逾1成

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-17 11:38:16update2020-08-17 11:42:53

▲高雄衛武營國家藝術文化中心緊鄰都會公園，周邊景觀宅房價僅1字頭。（圖／NOWnews資料照）
▲高雄衛武營國家藝術文化中心緊鄰都會公園，周邊景觀宅房價僅1字頭。（圖／NOWnews資料照）
近年來隨著民眾對藝文活動的需求大增，全台直轄市紛紛加大力道在建設國際級藝文展演中心上面。根據實價登錄資料，綜觀全台六大國際級藝文展演中心周邊房價行情發現，高雄衛武營國家藝術文化中心年漲幅最高，每坪單價年增漲幅達11.4％；士林的台北表演藝術中心漲幅9.2％居次；而位於南港的台北流行音樂中心，周邊房價則是以0.2％幅度，平穩成長中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這類國際級展演中心，結合國際知名建築師設計操刀，不僅改變市容地貌成為城市新地標，也提升周邊環境素質文化，進而吸引認同客層，周邊房市大大加分；近日將正式開幕的台北流行音樂中心，是南港東區門戶計畫中一大亮點，不過因房價已提早反應，反而在今年開幕之際，價格持穩發展。

▲全台國際級展演中心周邊房價變化。（圖／台灣房屋提供）
▲全台國際級展演中心周邊房價變化。（圖／台灣房屋提供）
 

另外，衛武營國家藝術文化中心房價年漲幅以11.4％居全台之冠，台灣房屋鳳山加盟店店東陳湘奇則表示，衛武營周邊以中古華廈、國宅公寓居多，因此平均單價比區域行情略低；2018年衛武營再造開放後，變身為國家級藝文特區，加上廣大的衛武營都會公園綠地優勢，以及捷運衛武營站的便利機能，拉抬周邊中古物件行情，平均單價漲1.5萬，也因為基期低，因此漲幅較明顯。

而最資深的展演廳國家兩廳院，竟跌6.7％，張旭嵐分析，國家兩廳院地處北市精華地帶，周邊物件釋出少，交易量不多，產品類型以華廈公寓居多，屋齡已高，因此單價略為下修，不過具備交通、生活機能優勢，仍有一定身價，平均單價75.8萬，仍是全台最高貴的藝文住宅區。

展演中心周邊房價與整體行政區行情相比，位於高雄鹽埕區的高雄流行音樂中心2020年周邊房價以每坪20.8萬，高於鹽埕區整區均價15.7萬，差幅達32.5％奪冠；而位於台中西屯區的台中國家歌劇院2020年周邊房價31.7萬，相較西屯區行情24.1萬，以差幅31.5％居次。

而2020年展演館周邊房價與行政區域房價漲幅差異，南高北低，張旭嵐則表示，台中歌劇院、高雄流行音樂中心及衛武營藝術中心近年因捷運、輕軌等交通、生活機能全面升級，也帶動周邊商機，條件誘因下需求波動也大；而台北資源本來就較成熟，交通網絡廣與便利，即使不比鄰而居，也能經常接觸到藝文表演，因此對於房市的刺激作用反而不顯著。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店東陳志遠表示，挾著鄰近高雄港經貿優勢，高雄流行音樂中心佔幅橫跨鹽埕區與南高雄新豪宅特區、也是房價漲幅最大的亞洲新灣區，鄰近還有駁二藝術特區、西子灣、愛河特區等著名觀光景點，在觀光建設開發推波助瀾，捷運鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站加持下，更加熱絡帶動地區發展，目前中古屋行情平均房價每坪約15至16萬，高雄流行音樂中心至區中心一帶近年推出不少大樓新建案，坪價站穩2字頭，每坪23至26萬，客群多為和鹽埕有地緣關係的民眾，以在地換屋、跨區回購者居多。

關鍵字

藝文展演中心 國家藝術文化中心 衛武營 亞洲新灣區 高雄流行音樂中心

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