再發振興券？許勝雄看第4季嚴苛寒冬　政府應要開始準備

今日三三會舉行8月例會，邀請總統蔡英文與工商企業進行閉門座談，但據了解，工商大老提問焦點聚焦在紓困相關議題上，工商協進會理事長林伯豐也當面建議政府營所稅調降回原先的17%，蔡總統也承諾會跟財政部討論。此外，包括三三會理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐及遠東集團董事長徐旭東在受訪時，也被問是否贊成再發振興券。
許勝雄分析，今年第2季及第3季台灣出口，有些產業像是電子零組件等是有成長，但也有很多產業如機械、石化業市場仍不振，在這架構下，第4季面臨考驗，尤其第2子、第3季主要是急單效應，整個經濟行為並沒有上來，國際主要市場包括日本、歐洲、美國及東南亞第2季經濟也都是負成長，美國經濟衰退32.6%，新加坡也衰退42.9%，日本衰退2成多。
也因為環境嚴苛，許勝雄認為當急單市場消化完後，第4季也會受影響，政府要不要有紓困4.0？「我想政府應該要開始做準備」，事實上寒冬時段應該會繼續下去。
林伯豐也覺得這次政府提出紓困只占GDP的6.6%，相較世界其他國家美日等，台灣紓困是還有空間，但要紓困到確實需要的企業是很重要的一個決策。
徐旭東則表示繼續發振興券對企業及消費能力是有刺激效果，就企業來說，當然希望再發，但也要看政府預算夠不夠。