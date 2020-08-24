基本工資「史上最微調幅」近六成民眾不能接受

勞動部日前召集勞資政學四方代表組成基本工資審議委員會，決議基本工資月薪從2萬3800元調至2萬4000元，時薪則由158元調至160元，被外界稱為市「史上最微幅的調整」，針對調整結果，有57.75%民眾不能接受，覺得這數字不如不要調整，不過仍有34.88%民眾認為只要有調整都是好事。
今年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟大受衝擊，勞動部長許銘春指出，在考量疫情影響經濟發展、體諒資方困難的狀況下，這次的調整是提出折衷的數字，但有54.73%的民眾仍無法接受，表示就是因為疫情影響生計，政府更應該提高老百姓的薪資水平，至於可以接受的民眾則佔38.97%；同時，有近六成（59.15%）民眾表示今年有因疫情導致收入減少、38.03%薪資穩定未受影響、另有2.82%民眾收入反因疫情變更高。
不過，這「史上最微幅的調整」仍讓工商團體失望，認為政府依舊只在乎勞工，對此，超過七成（73.98%）民眾表示不贊同此說法，因為資方總是不希望調漲，僅有22.40%的民眾也覺得資方立場很為難，願意勞資共體時艱。
勞工團體則批評薪資調漲不符期待，有47.35%民眾認為關鍵因素是政府長期對此議題沒魄力、24.49%覺得是企業無良綁架政府、20.46%認為因疫情與全球影響，和政府無關。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2982人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。