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基本工資「史上最微調幅」近六成民眾不能接受

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-24 11:43:32

▲《NOWnews今日新聞》針對「基本工資調整」進行線上時事民調，有近六成民眾對調整數字不能接受。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝）
▲《NOWnews今日新聞》針對「基本工資調整」進行線上時事民調，有近六成民眾對調整數字不能接受。（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝）
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於8月18日到8月21日，針對基本工資調整審議結果進行民調，吸引2982人次參與，有近六成民眾對調整數字不能接受，甚至覺得還不如不要調整。

勞動部日前召集勞資政學四方代表組成基本工資審議委員會，決議基本工資月薪從2萬3800元調至2萬4000元，時薪則由158元調至160元，被外界稱為市「史上最微幅的調整」，針對調整結果，有57.75%民眾不能接受，覺得這數字不如不要調整，不過仍有34.88%民眾認為只要有調整都是好事。

▲不論時薪或月薪，都算是基本工資實施以來，調整年度當中「最小的」漲幅。（製表／NOWnews製圖中心）
▲不論時薪或月薪，都算是基本工資實施以來，調整年度當中「最小的」漲幅。（製表／NOWnews製圖中心）
 

今年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟大受衝擊，勞動部長許銘春指出，在考量疫情影響經濟發展、體諒資方困難的狀況下，這次的調整是提出折衷的數字，但有54.73%的民眾仍無法接受，表示就是因為疫情影響生計，政府更應該提高老百姓的薪資水平，至於可以接受的民眾則佔38.97%；同時，有近六成（59.15%）民眾表示今年有因疫情導致收入減少、38.03%薪資穩定未受影響、另有2.82%民眾收入反因疫情變更高。

不過，這「史上最微幅的調整」仍讓工商團體失望，認為政府依舊只在乎勞工，對此，超過七成（73.98%）民眾表示不贊同此說法，因為資方總是不希望調漲，僅有22.40%的民眾也覺得資方立場很為難，願意勞資共體時艱。

勞工團體則批評薪資調漲不符期待，有47.35%民眾認為關鍵因素是政府長期對此議題沒魄力、24.49%覺得是企業無良綁架政府、20.46%認為因疫情與全球影響，和政府無關。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有2982人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

關鍵字

薪資調漲 基本工資 勞動部 勞工團體 工商團體

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