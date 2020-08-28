NOWnews 今日新聞 navigate_next 財經

開放美國豬沒討論過　養豬協會諷「從美國來的就沒疑慮」

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-28 17:00:50

▲針對28日開放美國豬進口，養豬協會持非常反對的意見，因為美國豬用瘦肉精成本較少，認為國內豬肉將喪失競爭力，況且還有健康上的疑慮。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照）
▲針對28日開放美國豬進口，養豬協會持非常反對的意見，因為美國豬用瘦肉精成本較少，認為國內豬肉將喪失競爭力，況且還有健康上的疑慮。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照）
針對總統蔡英文今（28）日表示要開放美國牛、美國豬進口，養豬協會持非常反對的意見，說「之前都沒討論，今天才知道」，認為開放美豬，國內業者將喪失競爭力，因為消費端做餐飲生意的商人沒有國家觀念，哪個肉便宜就用哪個，更何況還有萊克多巴胺（瘦肉精）對健康的疑慮，諷刺「現在從美國來的就都沒有疑慮！」，並強調配套在哪、100億元基金用在哪也不知道。

總統蔡英文今日指出，關於美國豬進口，將訂定進口萊克多巴胺的安全容許值。為此，中華民國養豬協會副理事長康富戶表示，對於要開放美豬持非常反對的意見，因為萊克多巴胺俗稱瘦肉精，內含生長激素，所以養豬飼料用量少、豬隻長成很快速，成本較少。

康富戶說，而目前國內豬肉必須「零檢出」，但美國豬卻可以，是不是不公平？美國豬相對成本少、便宜，對國內豬肉競爭力絕對會造成挑戰，尤其「消費端餐飲業者商人眼中沒有國家，哪裡肉便宜就用哪裡的」，這樣台灣豬肉還有競爭力嗎？

康富戶也說，更何況還有瘦肉精對健康的疑慮？如今美國豬進口會有萊克多巴胺的安全容許，他也笑稱「從美國來的就沒有疑慮」，認為是政治力主導一切。至於蔡英文表示要擬100億元基金協助養豬業者，他也認為不知道用在哪裡？強調，「開放美豬使國內業者沒有競爭力，到時候100億元再多錢也沒用」。

只是，蔡英文有信心帶領國內豬農打國際盃，繼新加坡、澳門之外，還要繼續拓展國際版圖。康富戶則認為，「新加坡、澳門那個量很少，國內養豬成本高，要外銷實在很有限」。他強調，事前都不知道，完全沒有跟中央開過會，「如果有開會就會反對了」，並表示既然已經決定，就要知道中央確切的配套要怎麼做。

關鍵字

美國豬 養豬協會 台灣豬 豬肉進口 蔡英文

延伸閱讀

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
政府開放美豬美牛進口台灣

政府開放美豬美牛進口台灣

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽