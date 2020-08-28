開放美國豬沒討論過　養豬協會諷「從美國來的就沒疑慮」

總統蔡英文今日指出，關於美國豬進口，將訂定進口萊克多巴胺的安全容許值。為此，中華民國養豬協會副理事長康富戶表示，對於要開放美豬持非常反對的意見，因為萊克多巴胺俗稱瘦肉精，內含生長激素，所以養豬飼料用量少、豬隻長成很快速，成本較少。
康富戶說，而目前國內豬肉必須「零檢出」，但美國豬卻可以，是不是不公平？美國豬相對成本少、便宜，對國內豬肉競爭力絕對會造成挑戰，尤其「消費端餐飲業者商人眼中沒有國家，哪裡肉便宜就用哪裡的」，這樣台灣豬肉還有競爭力嗎？
康富戶也說，更何況還有瘦肉精對健康的疑慮？如今美國豬進口會有萊克多巴胺的安全容許，他也笑稱「從美國來的就沒有疑慮」，認為是政治力主導一切。至於蔡英文表示要擬100億元基金協助養豬業者，他也認為不知道用在哪裡？強調，「開放美豬使國內業者沒有競爭力，到時候100億元再多錢也沒用」。
只是，蔡英文有信心帶領國內豬農打國際盃，繼新加坡、澳門之外，還要繼續拓展國際版圖。康富戶則認為，「新加坡、澳門那個量很少，國內養豬成本高，要外銷實在很有限」。他強調，事前都不知道，完全沒有跟中央開過會，「如果有開會就會反對了」，並表示既然已經決定，就要知道中央確切的配套要怎麼做。