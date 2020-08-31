計畫生小孩該買1房建案？網狂勸母湯　揭「背後隱憂」　

買房是許多年輕人夢寐以求的願望之一，也是不少人共同的夢想，不過，如今房價甚高，想擁有一間屬於自己的房子並不容易，因此不少人都會選擇「先求有，再求好」，往小坪數找尋希望。然而，近日有女網友就在PTT請益大家「未來計畫有小孩，該買一房建案嗎？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛勸「母湯」，並點出背後可能隱憂。

原PO在PTT《home_sale》看板中表示，自己跟男友未來計畫有小孩，最近看上一個建案，但單價太高，只買得起「1房」格局，她擔心未來若有小孩，會出現空間狹小的問題，因此便發文提問「有前輩們是買一房，後來有小孩的嗎？都怎麼解決房間不夠的問題呢？」同時也請益大家「一房未來好轉售嗎？」

問題曝光，許多網友一致勸退，紛紛留言「看多久有小孩啊？短期有計畫還是別吧」、「有小孩兩房都嫌不足了，一房怎麼夠...」「至少也要二房吧！除非不生才考慮一房」、「兩房>三房>一房 應該不用考慮吧！」「一房完全不考慮，除非是市中心的房子，以後不住了會比較好出租，兩人住兩房是比較合適的，客廳臥室書房，生活才稍微有品質」「選郊區一點的或是屋齡再高一點的，不要執著精華區新房，至少兩房」、「別說小孩了，兩人吵架冷戰都不知道躲哪邊，廁所嗎？」

▲有網友在PTT詢問大家「未來計畫有小孩該買一房建案嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

另還有過來人直指「千萬不要買一房，最少兩房」、「小孩的東西爆多，一房根本不夠，個人建議2+1的房型」、「直接三房了好嗎？主臥、孩子房、儲藏室（小孩東西超級多），別說一房了，你買兩房還有打算生小孩，鐵定後悔」、「繼續存吧！兩房都很勉強了，光收納就崩潰了...」

此外，還有內行分析，其實一房跟套房不一樣，一房比套房更優，小資族也比較負擔得起，若是地點不錯，交通又方便，不妨可以考慮，將來若真的有了孩子，一房一廳也不至於太難轉手或出租。（編輯：許苡晴）