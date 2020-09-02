海外投資熱！券商祭出免手續費　專家：小心潛藏資安風險

KPMG安侯建業數位科技安全團隊負責人謝昀澤表示，一般券商較常發生「分散式服務阻斷攻擊DDOS」，或「勒索病毒入侵」這兩類事件，駭客發動網路攻擊，使券商營運系統無法服務，或資料檔案無法使用，進而對券商進行財務勒索，主要苦主還是券商本身。
但部分國外券商或外匯交易商如FXCM、Scottrade、Firstrade等，更曾發生嚴重的客戶資料遭入侵竊取、或非授權存取與更改的事件，危機直撲廣大的投資人而來。
因此，謝昀澤指出，即使無資安事故，亦有部分打著免費大旗的下單平台，在沒有明確告知之下，並非直接將下單資料與交易所進行交易，而將投資者的個資或交易資料進行「再利用」以創造額外利潤，也嚴重侵害投資人隱私。
對於一般想從事海外交易的投資人，他建議可優先選擇具備4大特點的跨國平台，以保障交易安全，包括一、大型且無重大資安事故紀錄；二、開戶時清楚說明投資者的個資與交易資料的蒐集、處理與利用範圍；三、進行重要交易有多重認證安全機制；四、全時中文客服，若發生可疑事件，可迅速有效地進行溝通。
此外，謝昀澤也提醒，投資人也須了解，使用海外券商交易平台最大的風險，在於易遭到國際駭客集團，以釣魚電子郵件、假網站等「社交工程」手段，進行詐騙，尤其是全英文的國外網站或郵件，國內投資人判斷真偽的難度更高。
因此，在收到任何與交易平台相關的詢問或交易指示時，應該盡可能謹慎查證，並注意不要與其他電子交易平台使用相同帳密，而投資人無論選擇安全的海外交易平台，或改用國內券商的複委託服務，安全交易的關鍵在於投資人自身也須具備基本的資安保護能力。