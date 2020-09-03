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吳欣儒首度主持法說！新光金滿手現金　台股瞄準龍頭股

記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-09-03 22:49:32

▲新光金二公主吳欣儒接任金控總經理後，9月3日首度主持法說會。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金二公主吳欣儒接任金控總經理後，9月3日首度主持法說會。（圖／記者顏真真攝）
新光金控今（3）日舉行法說會，二公主吳欣儒正式接班後，更首次以金控總經理身分主持會議，只是初登場相當低調，未致詞也沒發表談話，副董事長李紀珠出席同樣低調，被邀一起合照時，還對吳欣儒說「妳才是主角」。不過，由於新光人壽至今（2020）年6月底，現金部位提高至8.2%、約2483億元，未來是否加碼股市？新光金強調將依4大原則伺機而行。

新光金今年上半年合併稅後淨利78.3億元，年減29.2%，累計每股稅後盈餘（EPS）0.61元，合併股東權益2338.7億元，每股淨值達17.88元。新光金指出，新壽上半年RBC為210.7%，辦理現金增資，RBC已回到220%以上，預計再透過增提外匯價格準備金與全體員工努力提升股東權益，且列入KPI兩個方法提升RBC，其中外匯價格準備金7月增提41億元增至49億元，8月在增提後，可超過60億元，有助增加RBC。

▲新光金控舉行法說會，新任總經理吳欣儒（右二）首度主持，副董事長李紀珠（左一）也出席，但兩人表現都相當低調。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金控舉行法說會，新任總經理吳欣儒（右二）首度主持，副董事長李紀珠（左一）也出席，但兩人表現都相當低調。（圖／記者顏真真攝）
在帳上金融資產部分，新壽至7月底含攤銷後成本（AC）的金融未實現獲利近1900億元，其中淨值項下的金融資產從6月底未實現虧損近25億元，到7月不但已轉正，且為未實現獲利提高至60億元，AC項下未實現獲利也從6月底的1290億元，至7月提高至1814億元。

此外，到6月底止，新壽總投資金額突破3兆元，現金部位提高至8.2%、約2483億元。新光金指出主要是上半年處分國內外債券，6月也有核心持股的股利收入，7、8月亦有股利收入，下半年會伺機處分，目前不論美元或是台幣公債，短期在區間還是有機會，希望下半年可以持續保持，可望持續獲利。

在投資策略方面，新壽台股投資鎖定龍頭股如台積電等，海外投資持續投入投資等級債，其中海外固定收益部位主要配置於美元計價債券，公司債部位則為債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，以分散風險。

新光金也強調，儘管現金部位多一點，但未來運用空間更為彈性。至於後續是否加碼股市？要看整體時機來決定，若股市出現大幅波動時，也許是加碼的時機，而且股票除了選擇標的外，擇時也很重要。

新光金還表示以往都會選擇低beta、高殖利率、趨勢向上且以大型龍頭股票為主，股市有上有下是健康的狀態，才會出現換手的機會，但由於現在國內外股市漲太多，回檔在所難免，一切加碼要看其價值及時機來決定。

關鍵字

新光金 吳欣儒 李紀珠 新光人壽 股市

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