蝦皮「9.9超級購物節」0元免運限時不限量開回百萬名車

由蝦皮購物原創的「9.9超級購物節」，自8月24日暖身開跑後買氣持續升溫，業者觀察，受益於宅商機發酵，首週訂單較去年同期有明顯成長，暖身期間最熱銷商品，如限時特賣「八倍濃縮洗衣膠球」開賣1小時便賣出破萬顆！今年網購平台業者為滿足消費者的網購需求，再推出「免運玩很大」指定時段內，限時不限量0元免運，以及「整點5折殺很大」等優惠，共超過30萬件商品全面5折起。





此外，業者還推出「朝九晚九1折券」，消費者可搶購限量全站券和品牌1折券等優惠，再搭配「國泰世華蝦皮購物聯名卡上市週年」，不限通路一般消費滿額回饋500元刷卡金，邀請好友辦卡首刷再各拿300元刷卡金，9月再享回饋最高27%。



▲網購平台業者9月9日當天祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起、1折券、品牌旗艦優惠等。（圖／網購平台業者提供）

不僅如此，業者更祭出人氣夯品超殺價格，除了Nintendo Switch 紅藍主機6千有找、飛利浦氣炸鍋殺破4折之外，也因應本次活動強力升級，即日起至9月30日止，每天釋出999盒MIT醫療口罩，高規格滿足民眾防疫需求。另外，業者重磅祭出本次夢幻大獎， 9月8日當天的跨夜直播期間，將抽出價值近百萬元TOYOTA RAV4 2.0 汽油豪華休旅車一台！ 平台業者於「9.9超級購物節」點燃下半年電商烽火，全力打造最頂級購物盛事！



▲最夯宅娛樂Nintendo Switch 紅藍主機9月9日 00點下殺43折，只要5745元。（圖／網購平台業者提供） ▲Apple iPhone 11 128GB 9月9日 00點5折開搶，現省13450元。（圖／網購平台業者提供）

2020年宅商機強勢發威，「9.9超級購物節」8月24日暖身起跑後，不僅首週訂單較去年明顯成長，其中又以民生商品、3C家電、居家娛樂商品成長最迅速，如限時特賣八倍濃縮洗衣膠球開賣1小時便賣出破萬顆！在暖身期間，眾多商品也一同創下銷售佳績，其中又以MIT醫療口罩、iPhone玻璃保護貼、台灣製床包組、小米手環5、掛脖小風扇榮登熱銷商品Top5。網購平台業者提供持續升級消費體驗，更希望藉由此次「9.9超級購物節」，全面打造最優質的台灣電商品牌！





蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「今年9/9活動當日，除了祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起、1折券、品牌旗艦優惠等，更與TOYOTA強強聯手，於9/8跨夜直播期間抽出價值近百萬元的神級休旅車RAV4乙台！也希望透過各項優惠、品牌合作、娛樂互動，挑戰今年「9.9超級購物節」買氣創新高！」



▲9月9日00點開搶BRITA 3.5公升Aluna濾水壺+4入濾芯只要1,299元。（圖／網購平台業者提供） ▲宅生活必備飛利浦氣炸鍋、小米空氣清淨機3特價39折起。（圖／網購平台業者提供）

「9.9超級購物節」瞄準今年居家宅商機，除了推出各項優惠案型，更攜手百大品牌加碼直播馬拉松，於9月7日起至9月9日，更豪灑近百萬獎額，總計35場直播，場場祭出市場最低價品項。其中MIHONG 高效益生菌3盒只要799元，下殺1.7折。搭配國泰世華蝦皮購物聯名卡，不限通路一般消費滿額回饋500元刷卡金，單月最高可享最高27%回饋，誠意優惠不手軟！





此外，蝦皮超市即日起至9月30日，每日下午五點，也釋出999盒MIT醫療口罩，至9月8日前每日整點，也釋出不同品牌的醫療口罩，包含中衛、福德、清新宣言等知名品牌，在9月9日當日，將升級驚喜加碼，滿足用戶防疫需求！



