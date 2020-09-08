3大誘因！逾6成台灣人願用手機感應支付　最愛在這消費

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，感應支付現今在台灣已是常態，占Visa所有實體消費高達7成 。手機收款與付款非常相似，也有相同的資安標準，差別在於卡片、手機、智慧裝置感應支付不需感應終端機，只要感應商家的手機即可付款，因此商家不需獨立終端機也可以電子收款。
根據「Visa亞太地區手機感應收款方案調查」結果顯示，台灣有高達62%的消費者願意使用手機感應收款方案進行支付，而吸引台灣消費者使用手機感應收款方案進行付款的3大誘因依序為交易快速（63%）、不必攜帶現金（60%）及簡易使用（52%）。
雖然有31%的台灣消費者認為安全性是使用手機感應收款的誘因，但調查結果也顯示，產業仍需強化消費者對於手機感應收款方案在安全功能上的認知。Visa的調查也發現，台灣消費者使用手機感應收款方案支付的首要疑慮為個資保護（61%），其次為財務資訊外流（54%）。
此外，Visa調查也發現，若詢問消費者最樂意在哪種消費場域使用手機感應收款進行付款，高達71%的台灣消費者選擇便利商店或生活雜貨，其次為大眾運輸（63%）如計程車，而美食街、小吃攤､行動餐車以及桌邊點餐則排名第三（53%）。
趙麗芳分析，台灣民眾典型地在便利商店、餐廳，或是小型零售店家消費時，往往不希望因為結帳過程太麻煩而耽誤時間。相同地對這些店家來說，速度與便利是客戶服務的優先考量，因此手機感應收款成為值得應用的全新選擇，尤其是尚未採用數位支付的店家。考量消費者需求與店家商業機會，Visa正積極攜手合作夥伴，於台灣以及亞太地區推行更多手機感應收款解決方案。
Visa研究報告也同時指出其他手機感應收款的場域，包含美食外送服務（46%）、本地小商店（38%）、慈善捐款（21%）居家到府服務（12%）。
這項調查由Visa委託市調機構YouGov在2020年7月16日至7月20日進行，調查對象包含澳洲、香港、印度、馬來西亞、紐西蘭、新加坡與台灣共6832位年滿18歲的成人。