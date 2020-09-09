商總籲放寬紓困3.0　賴正鎰談台美關係：沒什麼好高興的

商總理事長賴正鎰表示，即便現在經濟部紓困3.0要登場，但他坦言還有很多行業沒有被納入，像是家具業、中藥業、寵物業、花卉輸出等等，強調在疫苗還未問世前，更需要政府的協助撐下去，政府的紓困可能要定到明年第一季，甚至紓困4.0甚至5.0。
賴正鎰指出，紓困2.0方案於今年6月到期，原本期盼8月可以得到紓困3.0補助，卻卡關延至9月中立法院開議審理，雖稱為3.0，預算編列2,100億元，但其中1,236億元拿來回補「紓困2.0」及三倍券預算超支部分，等於真正用於「紓困3.0」的金額只有864億。
另外，還有業者反映因疫情持續受創，信保基金申請即將於9月底截止，期盼政府持續給予融資貸款協助。賴正鎰表示，紓困3.0應該是升級版，不是限量版，建議政府應放寬紓困3.0方案，並提高補助，讓更多需要紓困的業者儘快得到協助，以利產業度過難關。
第二，在疫常年代下，政府應將紓困措施納入產業長期政策，且應將虧損3成以上企業納入紓困對象，因為有些行業別虧損3成以上已經很艱辛，2.0不補助、3.0不補助，疫情沒結束，已連續8個月每月虧損3成以上。
第三，賴正鎰建議，可以比照「外交泡泡」，或是仿效其他國家快捷通道模式，積極與疫情相對穩定國家，包含與我經貿依存度高的中國大陸推動「商業泡泡」縮短檢疫通關機制，恢復正常商務活動交流，為經濟帶來活水。他自己會後透露，他原本想代表商總到對岸做交流，都已經申請了，但爆出台灣人到上海驗出陽性，因此臨時被喊卡。
第四，建請政府應盡快推出長遠之觀光政策規劃，落實打造「台灣觀光島」，加強興建觀光基礎設施，提升安全舒適之國內旅遊品質，未來國境解封後，也才能吸引外國遊客造訪，超前部署，迎接質量並重的觀光商機。
最後，第五，日前蔡總統宣布開放美豬美牛進口，有利於台灣參與全球區域經貿協議談判，建請政府應加速簽署台美BTA/FTA甚至CPTPP等更多區域經貿協定，加速國際佈局，且得要延續兩岸經貿，否則許多台商都跟他反應，害怕民族心強烈的中國大陸如果聯合起來反制台商，屆時將大受衝擊。
賴正鎰表示，美豬美牛進口，有利於台灣參與全球區域經貿協議談判，這是好事，也能改變國內民眾對食安的更重視，以後買東西都要標示才敢買，但他提醒現在還沒談完全部，還有籌碼，一定要維持住，不能連基改的東西都進來台灣，「談判技巧很重要，不能什麼都答應了，最後卻無法參與區域經貿」。
對於台灣近來與美方關係進展好，賴正鎰提醒「沒什麼好高興的，要小心」誰知道選舉過後會怎麼樣？至於兩岸關係，他說在疫情邊境管制與美國選舉下，兩岸關係陷入僵局，商總努力收集產業意見想到對岸交流，無奈連去都去不了，甚至對岸論壇也開始因為我方撤掉愛奇藝代理，而開始有類似抵制台商的氛圍出現，喊話政府應該要加以重視。