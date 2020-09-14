武界壩放水原因並非蛇鼠　台電：控制線路絕緣劣化所致

針對南投大觀水力電廠武界壩6號閘門異常開啟，導致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭遇不幸，原傳出可能是蛇鼠誤觸開關所致。不過，台電發電處副處長張天瑞今（14）日表示經初步調查是控制線路絕緣劣化所致，目前除水利署召集相關專家今日會去前往了解，台電也會根據他們建議進一步改善。



