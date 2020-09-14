武界壩放水原因並非蛇鼠　台電：控制線路絕緣劣化所致

針對南投大觀水力電廠武界壩6號閘門異常開啟，導致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭遇不幸，原傳出可能是蛇鼠誤觸開關所致。不過，台電發電處副處長張天瑞今（14）日表示經初步調查是控制線路絕緣劣化所致，目前除水利署召集相關專家今日會去前往了解，台電也會根據他們建議進一步改善。
根據台電說法，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩共有11個閘門，這次是6號閘門於今晨4時12分第1次異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員於4時28分緊急強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為208 CMS（立方公尺/秒）。5時8分6號閘門再次異常開啟，值班人員立即於1分鐘內於5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。
台電也指出，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，台電深感痛心及遺憾，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。
不過，原本傳出可能肇因蛇鼠誤觸開關，對此說法，台電發電處副處長張天瑞今日表示，經初步調查是控制線路的絕緣不好，絕緣劣化。至於為何例行檢查沒發現？他說在天氣好、太陽大時，原本線路的濕氣會蒸發，因此即使劣化當下可能覺得還ok，但深夜天氣較涼，加上濕氣又重，在線路絕緣本來就不好情況，絕緣效果會更降低，就可能發生問題。
至於後續處理？張天瑞表示，目前水利署也召集相關大壩評估專家今日會前往了解，台電會根據他們建議進一步改善，同時也會全面清查其他地方有沒有類似情況，而針對武界壩線路良率不好的也會進行更換。