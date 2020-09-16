金融業皮繃緊！金管會4年拔4董座　黃天牧坦言內心很沈重

金管會15日重罰新光人壽新台幣2760萬元，董事長吳東進更遭停職2年9個月，金管會主委黃天牧今（16）日受訪表示，吳東進經營事業有成，是令人尊敬的企業家，但新光人壽投資讓人不放心，昨天的決定是必須要做的決定，「但我內心是很沈重的。」而回顧金管會近4年懲處金融業確實不手軟，從2017年至今已有4位董事長遭解職或停職，即每年都有1位董事長職位不保。



