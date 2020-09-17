台資回流挹注北市水岸豪宅　1至8月每月平均賣出1.2戶

今年台北市水岸豪宅交易表現不俗，主要聚焦在內湖區碧湖以及中山區大直兩個地段。根據統計，今年1至8月共交易10筆，平均每月有1.2戶售出，總銷金額高達16.7億。專家分析，水岸豪宅有景觀優勢，在台北市具此特色的豪宅區域也很有限，先前因房市盤整及央行管制，讓豪宅議價彈性提高，故這波資金回台風潮下也挹注了台北市的水岸豪宅。





▲2020年1至8月台北市水岸豪宅交易。（圖／住商機構企劃研究室提供）