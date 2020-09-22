「楊金龍防線」還是沒站穩　新台幣尾盤翻貶收29.202元

在熱錢匯入及出口商拋匯的「內外夾攻」下，新台幣兌美元今（22）日盤中再突破29元「楊金龍防線」，一度來到28.97元、強升1.88角，不過，由於台股跌逾百點，加上亞洲主要貨幣包括韓元等兌美元也走弱，央行也順勢進場調節，新台幣兌美元下午開盤即拉回「29字頭」，收盤前15分鐘更由升翻貶，終場收在29.202元、貶值4.4分，台北外匯經紀公司成交量11.07億美元。



