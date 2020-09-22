「楊金龍防線」還是沒站穩　新台幣尾盤翻貶收29.202元

在熱錢匯入及出口商拋匯的「內外夾攻」下，新台幣兌美元今（22）日盤中再突破29元「楊金龍防線」，一度來到28.97元、強升1.88角，不過，由於台股跌逾百點，加上亞洲主要貨幣包括韓元等兌美元也走弱，央行也順勢進場調節，新台幣兌美元下午開盤即拉回「29字頭」，收盤前15分鐘更由升翻貶，終場收在29.202元、貶值4.4分，台北外匯經紀公司成交量11.07億美元。
台股今日開低走低，終場大跌149.61點，收在12645.51點，跌幅1.17%。不過，新台幣兌美元今日再戰「楊金龍防線」29元大關，早盤以29.19元、貶值3.2分開出後，隨即止貶回升，並衝破29元，重現「28字頭」，一度來到28.97元、強升了1.88角。
不過，匯銀人士表示，由於台股大跌，加上亞洲主要貨幣包括韓元、日圓、星幣、離岸人民幣等兌美元都走弱，新台幣兌美元升幅也收斂，尤其下午開盤後，新台幣更拉回「29字頭」，收盤前15分鐘由升翻貶，最後收在今日最低價29.202元、貶值了4.4分。
其實，新台幣收盤沒站上「28字頭」並不意外，市場普遍預期央行目前會先守住29元大關，竟台灣仍是出口導向經濟體，央行也不樂見新台幣升太猛，而影響到經濟及出口表現，尤其今日亞幣也在拉回，歐美股市亦重挫，央行當然也順勢阻升。不過，由於目前正值月底，出口商因作帳需要，還是有拋匯的需求，新台幣仍有升值壓力。
至於新台幣大幅升值，也代表購買力變大，即以等值新台幣可以換到更多美元。當然就國際貿易角度，新台幣升值有利進口，因為以美元計價商品來說，可以用較少新台幣換到等值的美元，買東西就比較便宜。
但對於出口商來說，尤其亞洲國家大部分都是出口導向，若新台幣比其他貨幣貴，相較之下就沒了價格競爭力，這也是為什麼過去每當新台幣升值，工具機等企業大老闆就會喊「貶值救出口」，只是彭淮南也一再重申無論是新台幣對美元匯率，或對一籃通貨匯率，長期間兩者均呈現有升有降，而非只有單向貶值，而且匯率猶如一刀兩刃，出口商希望新台幣貶值，進口商與消費者則期盼升值，但匯率只有一種價格，不能又升又貶。
因此，彭淮南常強調，央行維持新台幣匯率的動態穩定，以求全民最大福祉，從未採一定的貶值或升值政策，新台幣匯率原則上仍由市場供需決定，並提出「柳樹理論」，匯率要具有彈性，如柔軟的柳樹，在颱風來臨時才不會折斷。
而現任央行總裁楊金龍也是採「柳樹理論」的操作法，對於新台幣強升對出口商造成衝擊，楊金龍之前也曾說過，出口商直接面臨的問題是「沒有需求」，並非匯率決定出口，「央行只能確保外匯市場秩序，力求新台幣穩定」。當然，央行調節匯率也不令人意外，楊金龍也證實過央行確定進場調節，還說央行適時進場調節，才能事半功倍，在尾盤最好，盤中也可以，不一定要在最後一盤，而且外資操作愈來愈靈活，只是他亦重申「不會為特定產業調節匯率」。