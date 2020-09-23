親自走訪離岸風電廠區　謝金河：這產業要崛起了

台灣離岸風電案場於2019年正式商轉，且有政府全力推動，都讓離岸風電成為話題。財經專家、財信傳媒董事長謝金河昨（22）日po文，自己親自走訪南投、台中港工業區的離岸風力廠區，再加上國內外企業的投資，都讓他感受到產業要崛起的態勢。尤其台積電宣布到2050年全部使用綠電，已經為這產業拉出亮點，認為相關上中下游商機無限，綠電將成為台灣新產業。
提起離岸風電，謝金河po文指出，之前他看了能源專家陳立誠的《離岸風電：世紀大騙局》，覺得這可能是肉包子打狗的產業，問很多專家也大多看壞，認為台灣多颱風，強颱侵襲，海上風機可能全吹光，而他和考察團選擇親自走訪廠區，希望一窺究竟。
謝金河說他到了南投南崗工業區的上緯，再到台中港工業區看華城，然後是中興電工，世紀鋼鐵，到永冠，要看台灣的離岸風力發電產業是真是假。其中看完華城，對方說至政府的態度決定產業發展的力度，態度正面的已嚐到商機，懷疑的，仍在旁邊觀望。顯示出產業對政府力推的政策，懷疑與猶豫的不少。
謝金河也繞台中港區一圈，赫然發現，原本由水泥，大宗物資及倉儲物流業者盤踞的工業區，已逐漸由離岸風力發電取代。港區已完成5個離岸風力發電的專業碼頭，西門子歌美颯的風機已進駐，三菱重工維特斯的風機聳立在港邊。再加上樺晟世紀、台欣世紀、永冠、天力相繼投入，都讓他感受到產業要崛起的態勢。
謝金河也再度提起，不管大家看不看得懂離岸風力發電產業，但當台積電宣布買下沃旭能源兩座風場20年發電量，總共920百萬瓦，已經為這個產業拉出亮點。他說，再加上台積電宣布到2050年全部使用綠電，一定有人想到離岸風電可能是未來奔馳卅年的新興產業。他強調或許有人不認同政府的話，但萌芽的離岸風力發電，可能帶動國產風電相關上，中，下游商機，未來綠電將會成為台灣新產業。