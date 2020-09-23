親自走訪離岸風電廠區　謝金河：這產業要崛起了

台灣離岸風電案場於2019年正式商轉，且有政府全力推動，都讓離岸風電成為話題。財經專家、財信傳媒董事長謝金河昨（22）日po文，自己親自走訪南投、台中港工業區的離岸風力廠區，再加上國內外企業的投資，都讓他感受到產業要崛起的態勢。尤其台積電宣布到2050年全部使用綠電，已經為這產業拉出亮點，認為相關上中下游商機無限，綠電將成為台灣新產業。



