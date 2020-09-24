台股收盤重挫319點、三大法人賣超　台積電市值跌破11兆

市場擔憂新冠肺炎疫情二度爆發，加上11月美國總統大選變數，美股道瓊指數昨（23）日重挫超過500點，而亞股今（24）日也綠油油，日韓股市跌1%與2%多，陸港股則跌1.8%上下。至於台股也節節下挫，終場跌319.5點，跌幅2.5%，收在12264點，成交金額2434億元，權值股台積電領跌，整體三大法人賣超487.79億元。
台北股市今日重摔，在權值股領跌下，終場跌319.5點，跌幅2.5%，收在12264點，成交金額2434億元。其中權值股台積電持續貼息，並成為外資提款機，股價連續7天走弱，尾盤賣壓依舊沉重，終場跌10.5元，最低來到423元，跌幅2.4%。
台積電單日市值縮水2593億元，跌破11兆元關卡，自17日除息以來，市值已蒸發8945億元。而外資再度賣超台積電，連同今日為連5賣，統計賣超超過6.1萬張，投信、自營商也同步賣超。另外，鴻海、聯發科、宏碁、華碩、和碩跌超過2%，大立光跌1%。傳產金融也同步綠油油，台泥、裕隆、長榮、台塑跌逾2%，巨大則跌8%。
財政部長蘇建榮今日赴立法院財委會業務報告也信心喊話強調，美國聯準會（Fed）資金行情還在，這2天雖然稍跌，但整體能量還在，每日交易量還有2500億左右。且台灣在亞洲四小龍或世界各國來說，經濟表現還算不錯。至於近來台海緊張、股市也出現劇烈波動，國安基金是否繼續護盤？蘇建榮指出，國安基金委員會將在10月12日開會進行討論。