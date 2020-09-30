百貨周年慶登場！北部5店先開跑　水豚君萌萌療癒助陣

擁有車站型百貨公司、購物中心的連鎖百貨業者，周年慶將於10月8日至11月1日登場，周年慶首波由北部5家店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9先開跑，時間為10月8日至11月1日，今年適逢15週年，更加碼祭出回饋。不僅有「滿額贈最高回饋18%」、更推出APP會員「點數放大5倍送」，100點即可兌換150元電子商品禮券(100點一般為折抵30元)。