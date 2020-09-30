百貨周年慶登場！北部5店先開跑　水豚君萌萌療癒助陣

擁有車站型百貨公司、購物中心的連鎖百貨業者，周年慶將於10月8日至11月1日登場，周年慶首波由北部5家店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9先開跑，時間為10月8日至11月1日，今年適逢15週年，更加碼祭出回饋。不僅有「滿額贈最高回饋18%」、更推出APP會員「點數放大5倍送」，100點即可兌換150元電子商品禮券(100點一般為折抵30元)。
Global Mall環球購物中心周年慶登場，其中新北中和、桃園A8會員於10月8日至10月21日，會員於全館當日累計消費滿5,000元，即送500元電子禮券，刷GMpay再加贈100元，再加上使用GMpay刷Global Mall聯名卡，滿5,000元再加送300元電子商品禮券，總計最高回饋率達18%，還首度集結最高15大銀行推滿額禮。
新北中和更加碼化妝品、內睡衣、健康器材滿額贈。而車站型三店-板橋車站、南港車站、林口A9，則於活動期間GMpay刷Global Mall聯名卡當日單店累計消費滿3,000元送200元電子商品禮券。
業者指出，考量到今年難出國，推出百貨獨家「類出國大放送」，iMall會員當日單筆消費滿500元即獲一次抽獎機會，可以搭長榮航空在空中過聖誕或是老爺酒店聯合住宿券，價值上萬元。
此外，看準報復性消費，北部5店更祭出15週年超值折扣，包括「15品牌同慶優惠3折起」、「15元排隊商品」從餐飲到生活雜貨共計超過150項、總量上萬個15元排隊商品，讓消費者享超值購物，加上全台各店改裝總計超過40個新櫃登場，今年周年慶檔期整體業績預計成長5%。
除了祭獨家優惠，業者周年慶檔期更為百貨獨家跨界合作，包括與療癒系巨星「水豚君」合作，不僅於新北中和舉辦水豚君15週年展，此外還有獨家來店禮、人形燒甜點，以及人偶見面會。
業者指出，Global Mal l中和店今年上半年也受到疫情影響，尤其館內有電影院，3月沒有電影上映，一個月就影響2000、3000萬業績，所幸4月下旬業績與人潮慢慢回流，跟「住」相關的業態最快恢復，再來是服飾，最後是餐飲。業者指出，中和店雖然今年上半年業績掉了1成，但到9月業績就開始持平。至於周年慶檔期，中和店設定目標營收年成長6%。
由於後疫情時代，民眾消費習慣與飲食習慣改變，因此Global Mall也將加強線上商品銷售與加強外送，但實體店面也會增加與客人黏著度，像是板橋車站店點就有開心農場、中和店有魚菜共生，希望與客人尤其是親子客互動更頻繁，也寓教於樂。
中和店也舉辦「水豚君15週年展」共有4大展區，展現不同面貌的水豚君，一入口就有高達2公尺高的水豚君大氣球，有「水豚君悠閒公園區」、「水豚君溫泉區」、「水豚君Cafe」還有台灣首度亮相的「草莓園」。另外也有獨家「水豚君人形燒」，超呆萌的水豚君，鬆軟熱呼呼，超級滿足，有原味及巧克力內餡，6個推薦價120元起。