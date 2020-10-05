競爭力提升！謝金河揭「3排名」　數字彰顯台灣存在價值

「台灣正在努力用數字說話！」財信傳媒董事長謝金河昨（4）日在臉書指出，今（2020）年瑞士洛桑學院公布了兩項競爭力排名，分別是「全球競爭力」與「數位競爭力」，台灣在這兩項調查結果都排在第11名，這有點巧合，但也可以看到台灣總體競爭力正在提升。此外，在「研發支出占GDP比重」，台灣更超越日本躍升世界第3，謝金河直言，「在台灣這個島嶼上，也許有人對國家定位有不同的看法，但台灣島上的每一個人正努力用數字彰顯台灣存在的價值！」

謝金河表示，從全球競爭力來看，台灣一次上升5名，美國掉7名，中國掉6席，丹麥狂升6名，荷蘭也升兩名，香港掉了3席。數位競爭力，丹麥搶到第3，荷蘭第7，美國仍居首，南韓搶到第8，台灣的11名是史上最佳成績。而從這個競爭力排名來看，人口在千萬以下的小國家排名都很前面，人口超過2000萬以上的只有美國，南韓及台灣，這可以看出台灣的不容易。值得一提的是，丹麥、荷蘭競爭力都有非常顯著的躍升，台灣正好扮演助攻的角色。

謝金河說，2020年疫情蔓延全球，但荷蘭、丹麥經濟都有顯著進展，這當中，荷蘭的ASML扮演很重要的角色，今年ASML出貨的EUV極紫外光曝光機，有一半是賣給台積電的，報載明年台積電下單超過55台，台積電可能把資本支出從160到170億美元拉升至200億美元。ASML在半導體設備拉升至無人能及的地位，也拉升了荷蘭的國家競爭力，同時，台灣與荷蘭有重大商務往來，也提升兩國邦誼。值得關注的是，ASML把人才培訓中心設在南科，對台灣的投資很明確。

▲謝金河列出台灣3大競爭力排名，並直指「在台灣這個島嶼上，也許有人對國家定位有不同的看法，但台灣島上的每一個人正努力用數字彰顯台灣存在的價值！」（示意圖／取自pixabay）

謝金河也提到，今年台積電向沃旭能源買下920MW的20年電力，沃旭也宣布加碼投資大彰化風場170億元，CIP也加碼彰芳電廠62億，MHI菱重維特斯也積極跟進，丹麥成為投資台灣最積極的離岸風力發電夥伴，丹麥的經濟競爭力有顯著的提升，今年丹麥股市的漲幅領先全歐洲。丹麥養老基金也宣布退出中國的投資及賣出中國的股債，這個動作很突兀。

此外，謝金河更指出，台灣今年還有一項紀錄是「研發支出占GDP比重」，台灣超越日本躍升世界第3。他直言「在台灣這個島嶼上，也許有人對國家定位有不同的看法，但台灣島上的每一個人正努力用數字彰顯台灣存在的價值！」（編輯：許苡晴）