川普病情好轉美股皆漲　台股強勢早盤大漲逾130點

美國總統川普染疫但病情好轉，再加上新刺激法案可能通過，讓美股四大指數皆漲。今（6）日日、韓、港股小漲0.4%以內，台北股市早盤則強勢大漲超過130點，漲幅1%。其中權值股台積電是穩盤要角，早盤一度來到442元，之後漲幅仍有1.3%，來到438元左右。友達、群創、宸鴻表現不俗，相對強勢。而流感疫苗開打，生技醫療股也成為盤面焦點。
美股道瓊指數上漲465.83 點，漲幅1.68%，收28,148.64點；標普500指數上漲60.18點，或1.80%，收3,408.62點；那斯達克指數上漲257.47點，或2.32%，收11,332.49點；費城半導體指數上漲74.44點，或3.35%，收2,295.56點。
台北股市今日開盤漲95.81點，加權股價指數以12644.09點開出，沒多久大漲超過130點，來到12685點，漲幅1%。而台積電ADR昨日大漲4.6%，收84.54美元，今早盤一度來到442元，之後漲6元，漲幅1.3%，來到438元左右。
鴻海9月營收達4663.63億元，月增10.9%，年減20.7%。第3季營收1.29兆元，季增14.3%，年減6.8%。今年累計前9月營收3.35兆元，年減7%。今股價上揚，漲0.3%以上，來到78元附近。
大立光9月營收51.25億元，雖為今年次高，月增2%，但略低於市場預期的4%至6%，年減22%，主要反映華為禁令的衝擊。而今日股價相對弱勢，跌35元，跌幅0.9%，來到3265元。
其他，群創、友達、宸鴻漲1%以上。另外，流感疫苗開打，帶動生技醫療股，國光生漲1.2%，明基醫、佐登、佰研、華廣、雃博則漲超過1%。安聯投信表示，美股過去一周雖有美國總統大選辯論會及美國總統川普確診的消息干擾，但有賴美國經濟呈現緩和復甦，ISM指數表現正向，加上美國企業第三季財報周即將登場，大方向來看，科技股大致維持高檔整理，反應市場對後市仍抱有正向期待。