川普病情好轉美股皆漲　台股強勢早盤大漲逾130點

美國總統川普染疫但病情好轉，再加上新刺激法案可能通過，讓美股四大指數皆漲。今（6）日日、韓、港股小漲0.4%以內，台北股市早盤則強勢大漲超過130點，漲幅1%。其中權值股台積電是穩盤要角，早盤一度來到442元，之後漲幅仍有1.3%，來到438元左右。友達、群創、宸鴻表現不俗，相對強勢。而流感疫苗開打，生技醫療股也成為盤面焦點。