克服投資人性弱點　就靠這一招

投資大師葛拉漢在60年前的著作《智慧型股票投資人》中曾經寫到：「當你購買股票時，清楚區分是投資還是投機行為永遠都有幫助，但現在這個區分已經模糊了，這是令人擔心的！」很多人號稱有投資基金或股票的經驗，但又有多少人知道自己究竟是在投資或投機？
大投機時代來臨，您也是其中之一嗎？
投資時間長短或許是一個判斷的標準，以S&P500指數為例，只投資一天的賺錢機率，其實跟擲銅板差不多，反之投資時間越長，正報酬機率也越高！
但根據統計資料顯示，投資人平均持有股票或股票基金的時間有越來越短的趨勢，1940年代平均持有7.1 年，1990年代平均持有2.1年，2000年之後平均持有1.1年，到了2010年更降到6個月而已！換句話說，大多數的投資人其實都在投機！
長期持有，是提高投資勝率的不二法門
若把視角拉到全球市場，也會發現無論單筆或定期定額投資MSCI世界指數，同樣符合投資時間越長正報酬機率越高的原則，而且年化報酬率也有相對較高的機會！
富蘭克林證券投顧表示，根據歷史經驗顯示，股市多頭的時間遠高於空頭。與其賭哪一個時間、哪一個市場、哪一個標的會漲，不如拉長投資時間，攤平市場的波動風險；若進一步統計1970年以來MSCI世界指數每月循環(rolling)12個月報酬率，更會發現全球股市多頭的期間長於空頭，顯見長期持有才是最合理的投資方式。
與其亂買賣基金，不如好好存基金
基金是一種集合投資人的資金，委託專業的投資機構代為管理操作的投資工具，投資人彼此共同承擔風險、共同分享投資利潤，是一種專門設計來長期投資的工具。為了協助投資人正確地靠基金來理財投資，富蘭克林證券投顧特別推出「存基金，好薪安」專案，希望透過國民理財機器人、定期定額與數位理財顧問團隊的結合，提供台灣廣大受薪階級更系統化的長期投資工具，一來降低選擇障礙，二來規避人性弱點，現在預約還有限量0手續費優惠，歡迎有興趣的朋友線上報名：https://lihi1.com/62VOz