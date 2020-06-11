富蘭克林推「存基金　好薪安」解決投資痛點

根據投信投顧公會統計，2020年3月境內基金受益人數高達223萬，相較去年12月底的194萬增加了23萬人，成長將近15%，顯見台灣投資人已有危機入市的觀念。但值得深思的是，這一波究竟是狂熱的短線抄底，還是理性的長期投資？
富蘭克林證券投顧表示，共同基金的原意是集合投資人的資金，委託專業的投資機構代為管理操作的投資工具，投資人共同承擔風險、共同分享投資利潤，是一種適合長期持有的投資工具。而經理團隊最大的責任，就是在風險控管與投資收益間取得長期平衡。
基金投資新選擇：「存基金，好薪安」
然而，根據證期局《2018年基金投資人投資行為與偏好》調查顯示，台灣人投資基金的兩大痛點分別為：「不知道買什麼基金」以及「不知道該何時買賣」。為了解決投資人的痛點，富蘭克林推出「存基金，好薪安」專案，透過系統化的方式讓投資人再也不必擔心怎麼買、何時買，只要安心存基金，剩下的交給富蘭克林搞定。
安心存基金，無痛投資好放心
對於投資人而言，選擇富蘭克林「存基金」有幾個好處。首先，無論選基金或建立投資都需要一定的專業知識，「存基金」獨特的運作模式可以依照投資人的需求，提供最適切的投資組合建議，不只減少選擇障礙，同時也降低資金門檻。此外，此法也會持續追蹤市場動態與基金表現，協助投資人找出下一波具有上漲潛力的投資標的，規避追高殺低的人性弱點。
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