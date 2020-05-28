名家論壇》錢震宇／不對等的戰爭

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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距離罷韓投票剩下一周，現在問罷韓投票會不會過關，我無法預言，只能說應該會很接近門檻。但可以確認的是，這從頭到尾就是一場「不對等的戰爭」。若說「選舉」是戰爭的話，「罷免」當然也是一場戰爭。弔詭的是，這場戰爭起因並不是因為韓國瑜市長任內政績不佳而被市民否定，反倒是因為他在總統大選中大敗，又因為他在高雄市長選舉中擊敗了民進黨的陳其邁，所以遭到了討伐、群起圍攻。因為被擊敗的一方取得了中央執政權，有更多的資源、更多的組織，可以發起這場罷免戰爭，所以我們看到組織罷免者跟民進黨執政的高雄市府關係密切，這背後所代表的意義到底是為了光復高雄？還是為了光復被國民黨拿下的高雄？然後讓民進黨班師回朝？講坦白的，這場罷免案「高雄人不會也不是主角」。所以罷免案一開始，就被設定是全國性議題。不管是記者會、邀請政治人物站台、連署設攤、結合活動宣傳，就不只限定在高雄。因為只有拉高對立、提升媒體曝光，才能讓罷韓成為熱門議題，也才能持續激化議題。原本還躲在背後的民進黨，現在更大喇喇地幫助罷韓，變相宣布成立「罷韓國家隊」。從交通部、法務部、中選會、警政署、教育部都利用行政資源變相地替罷韓開了方便之門。甚至連高鐵、台鐵都配合在非尖峰時段推出學生優惠價，就是要讓年輕人回去投票。所以，總統選舉民進黨用盡全力在打韓國瑜，蔡英文大勝後，非但沒有收手，反而動用國家機器傾全力打韓國瑜，陳其邁動不動就往高雄蹭，推銷農漁產品、大雨時趕去高雄視察。「說這是為了高雄好？沒有政治目的？誰會相信？」這種經過上到下精密的包裝，如此針對性的罷免，訴求說這是高雄人自己做主，才是滑天下之大稽。當然站在高雄市民角度，我若因為對韓國瑜有所期待而在選舉時選了他，自然有權利認為他不符期待時行使我的罷免權。然而，捫心自問一個市長任期四年，如果在他上任不到一年就對他失望，那我只能說高雄人確實非常嚴苛，而且也不會一開始就選擇他。我不相信當初投給韓國瑜的89萬2545票的人，市長「賞味期」這麼短，或者說當初願意給韓國瑜機會的人，在韓國瑜尚未執政過半時就決定要否定當初的決定。這場「看似公民運動的政治動員」走到現在距離投票剩一周，請問有看到過罷韓團體提出甚麼實質市政建言，有比較前後任市長的政績嗎？認為韓國瑜上任市長未滿一年就應該被罷免掉的理由在哪？我們只看到罷韓支持者一再講要創造歷史，一起第一次罷免直轄市市長、讓高雄「恢復榮光」、讓韓粉開心不起來、不要再聽他講幹話...讓人不禁質疑，原來罷免一位市長竟是如此廉價而容易操弄，完全不需要看他的執政成績。Wecare這名詞的We到底不是指高雄，而是民進黨；民進黨care的也不是高雄市政，而是高雄市的權力及資源。過多的政治操作及手法，已經讓這場罷韓失去「正當性」及「合理性」，更多的只是仇恨與報復。這場不對等的戰爭，究竟要不要被政治所牽絆，即便一開始就不公平，結果如何就請高雄市民用智慧去決定吧！