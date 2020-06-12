名家論壇》黃創夏／民進黨又在召喚下一個「韓國瑜」！

俱往矣，就算殘存的「韓流」心有不甘，939090票被罷免的事實，韓國瑜的奇幻之旅終究要畫下句點。沒了舞台就沒了聲量，現在鼓譟的「參選國民黨主席」、「參選台北市長」、「參選桃園市長」或「再戰2024」，只是衣食茶餘飯後的笑談，一年過後，局勢變遷，就算韓國瑜又起心動念，再掀風雲的機會渺茫。這兩年以來的奇幻漂流，韓國瑜，特別是他鬧出來的罄竹難書之笑料，都是他難逃被罷免的原因，也是他難以再復出的關鍵！但是，民進黨眾政客卻沒有資格嘲笑韓國瑜，因為，連一個被視為是「草包」的韓國瑜都足以撼動民進黨的江山，差一點使民進黨接近灰飛煙滅，讓2300萬台灣人民看透：民進黨原來是如此的脆弱，民進黨再兇惡也是紙老虎！其實，韓國瑜根本就是民進黨自己召喚出來的夢靨。一個韓國瑜差點顛覆掉蔡英文的鐵桶江山，為什麼？如果不是國際政治因素的奧援、香港「反送中」運動、美中貿易大戰，國民黨吳敦義的私心和韓國瑜的貪心，蔡英文能如此順利的連任嗎？如果不是武漢肺炎肆虐，民進黨政府運氣特別好，兩個本來要被民進黨「可割可棄」的陳時中和沈榮津挺在最前線，疫情若失控，台灣社會還有心思去收回韓國瑜的民意授權嗎？韓國瑜的風潮結束了，不過那是韓國瑜的貪心和自不量力，沒有任何準備就以為大位唾手可得而自取其辱，但請民進黨記住，造成韓國瑜突然竄升的背景，還是民進黨的粗暴和貪婪所致，韓國瑜是民進黨造就的產物。沒錯，韓國瑜是貪婪，但造成韓國瑜野心的，不也正是因為民進黨內政客的貪婪所致？這20多年以來，很多人都打從心裡嫌惡民進黨內某些政客永遠不變的滿嘴民主進步，實則吃乾抹淨的貪婪嘴臉！他們只想要分位子，而且從2000年開始，就是如此嘴臉！「3500個位子大家分‧‧‧」2000年初次政黨輪替，陳水扁擊潰宋楚瑜和連戰，很多民進黨政客才突然發現，各級政務官、公營事業負責人、政治任命的職務‧‧‧洋洋灑灑，竟然超過3500人以上。「3500個位子大家分‧‧‧」多大的誘惑啊！到處都有人躍躍欲試，更有很多人想盡辦法想要自我舉薦，霎時，萬頭鑽動，「圈地」呼聲四起！陳水扁卻是很想要勵精圖治的，在「會選舉未必會治國」顧忌下，陳水扁組織了「國政顧問團」由社會賢達協助組織新政府，也在這些賢達建議之下，善待文官體制，沒想到磨合不順，「新政府、舊官僚」成了陳水扁八年執政間，永不間歇的紛擾話題。2016年，民進黨第二次執政，在馬英九執政期「苦了八年」的民進黨各路人馬再度躍躍欲試了，飢渴了八年特別兇悍，缺乏陳水扁權謀手段的蔡英文難以駕馭，蔡英文新組政府，就飽受「老藍男」抨擊，然後各派系全方位「圈地」，吃相越來越難看，也因此造成了民眾嫌惡感，到了2018年，一個流盪山林17年的浪子，竟一舉擊潰民進黨拿下了高雄市長寶座，擴散效果讓國民黨輕易取下15縣市。國際局勢變化，加上韓國瑜自己荒腔走板，以及國民黨內部自我消耗的內鬥，蔡英文艱困中贏得大勝，勇奪817萬票，成了台灣民主化以來，民意授權正當性最高的總統。然而這是蔡英文的第二任任期，2024年蔡英文卸任「後蔡英文時代」的卡位和競逐方興未艾。更糟糕的是，國民黨一蹶不振，民進黨可望可以長期完全執政的優渥前景之下，各路人馬更急於「超前部署」！可以預見，民進黨內的暗黑幽靈又蠢蠢欲動了。沒有了韓國瑜，他們將會「主動」尋找下一個人當獵物！沒有了韓國瑜，他們一定會找一個新的「提款機」！沒有了韓國瑜，他們又將罔顧「正義」而只是拿著「轉型」的大旗，到處鬥爭，以掠奪維生！奉勸這些已經蠢蠢欲動的政客，一個草包韓國瑜就可以差點翻倒民進黨的江山了，請稍安勿躁，好好執政吧！更請民進黨不要忘了，蔡英文雖然得到「817萬票」，民進黨的政黨票卻只有「481萬票」，換言之，有「336萬票」是不喜愛民進黨，只是因為反韓國瑜而策略支持蔡英文。如今韓國瑜已經結束了，「336萬票」已經自由自在了，他們當然可以繼續支持蔡英文的國家定位領航，也當然可以憤怒反對民進黨在內部的掠奪和殺伐。時代不一樣了，台灣除了藍綠之外，還有「336萬票」將是「仲裁者」！更請民進黨謹記，票投韓國瑜的有「552萬票」，他們就算不挺韓國瑜也是討厭蔡英文和民進黨，就算沒了韓國瑜，他們還是永遠站在對立面！「552萬票」對上「817萬票」也許難以成事，但要是民進黨太快恢復到2018年的張牙舞爪，「336萬票」瞬間會離開，加上「552萬票」就是「888萬票」，「888萬票」對上「481萬票」，比現在的韓國瑜更草包的「下一個韓國瑜」造樣可以顛覆民進黨的江山！奉勸民進黨，韓國瑜其實不是國民黨捧出來的，造就韓國瑜、吹捧起韓流的，一向都是民進黨！要是民進黨沒有從中反省和得到教訓，「下一個韓國瑜」隨時會被民進黨召喚復出。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com