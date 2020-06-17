名家論壇》劉仕傑／外交官為何不勇敢說出台灣的名

今天自由時報的新聞，在台灣的本土同溫層炸鍋。原來，台灣這個名字這麼難說出口。根據報導，外交部在 6 月 12 日引用馬政府所時期的外交部通電，訓令所有駐外館處統一駐外人員名片格式，律定使用國徽、外交部部徽等代表圖案，並統一名片格式，由於通電內未同意使用台灣，被認為這是針對在名片上自行印製台灣的外交人員要求改正。雖然外交部隨即召開記者會澄清「還在研議」、「沒有說不能用台灣」，但仍引外界高度質疑為何在研議階段就先發通電。回想起我去年在臉書上說「外交人員國家認同的三不危機：不清楚，不一致，不敢說」，當時我因為點出房間裡的大象被外交部長官責難，但事實證明，如果不面對問題，問題最後就會找上你。平心而論，名片並不是外交文書，更不是公文，外交部大可以展現更大的彈性。以外交部來說，在有邦交國的駐館，台灣駐外人員的名片為何不直接打上 Taiwan，不需要打上 Republic of China ？ 以我個人待過駐帛琉大使館四年的經驗，邦交國的政要朋友們應該很樂意看到我們以台灣為名。除了名片之外，還有許多地方也看得出來，台灣政府在國家認同上左支右絀，這一點從外交部的公文寫作潛規則清楚可見。例如，每一年外交部花大筆預算的「外賓邀訪」，在藍營執政時說「訪華」，在綠營執政時改為「訪台」，難不成下次如果政黨再度輪替，又要再改為「訪華」還是「訪中」？在公文上提到台灣、中國跟美國的三邊關係，藍營執政要寫「美『中』台」三角關係，綠營執政又變成「美中台」三角關係；藍營執政要寫「中國大陸」，綠營又變成「中國」？以上這些都是公文上的雞毛蒜皮小事，但卻透露出外交部的國家認同隨著政黨輪替漂浮不定。可別小看這些事，對於年輕有衝勁的外交人員來說，他們心中永遠要被這些藍綠政治羈絆。最麻煩的是，當被派到國外代表國家時，究竟要如何自我介紹？該如何介紹自己的國家？別的不說，如果外國政要問一位當地台灣外交官：「請問你們未來要跟中國統一嗎？」相信嗎？這樣看似簡單的問題，可能不同年齡、不同政黨色彩的外交官有不同的答案。如果一位外國友人問一位台灣外交官：「請問你的國家領土包括哪裡？」可能不同政治色彩的外交官又有不同的答案。這次的外交部名片風波，其實是給台灣社會一個提醒：在邁向台灣的國家正常化的路上，我們還有許多功課要做。如果我們閉上眼睛不去正視這些問題，或總是以藍綠政治互打來掩蓋問題的嚴重性，那我們永遠無法驕傲叫出台灣的名字。●作者：劉仕傑／前外交官、時事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com