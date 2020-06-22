名家論壇》單厚之／監委提名爭議是集體闖禍的政治慘案？

●作者：單厚之／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至

總統府今天舉行記者會，公布監察院長被提名人、監委被提名人。上週末副院長被提名人黃健庭引爆爭議宣布婉拒、監委被提名人陳伸賢也宣布退出，總統府在休假後第一個上班日，就在副院長懸缺、監委缺一人的情況下，對外公佈這份名單，頗有防止夜長夢多的味道。撇開監委本身有無爭議、資歷的適格性、黨派色彩不談，總統府今天公布的27位第六屆監委提名名單，平均年齡62.6歲，是史上最老的一屆（第五屆被提名人平均年齡62.5歲、第四屆被提名人平均年齡更只有59.8歲）。除去院長被提名人陳菊（70歲）不算，超過65歲以上（不含65歲）的就有7人、佔1/4強，甚至有高齡69歲的新科監委。如果進一步檢視被提名人的經歷，會發現政治背景的佔比特別高，光是資歷裡有「前」的就一大堆，無論前副市長、前秘書長、前立委、前次長、前諮委，這些人都有長期的政治經歷，要不就是聽話、要不就是酬庸，所謂「獨立行使職權」這件事，絕對不會是重要的選項。任何人提出這樣一份名單，當然都不會希望它長期暴露在陽光下，被各方不停的檢視、議論，趕快行禮如儀、送進立法院，讓表決部隊快刀斬亂麻，才是正辦。提名過程中引發最大爭議的黃健庭，民進黨內砲聲隆隆。黃健庭有案在身、曾被彈劾、還有美麗灣跟反同婚言論的爭議，與民進黨長期主張的價值截然不同。即便撇開「綠色價值」不談，黃健庭是本島人口最少縣市的首長，政績大致就是不好不壞，突然一躍成為五院的副院長，也讓人很難理解箇中源由。在過去這段時間，總統府不只一次公開感謝黃健庭與陳伸賢，因為兩人願意跨越黨派接受被提名。言下之意是，這兩人被提名的主因，是總統要藉此化解社會對立。但6月6日的罷韓，綠營才喊得殺氣震天；8月15日的補選，還要贏回民主聖地，如何能指望靠一、兩個人事案，就能達成化解社會對立的目的？更何況，如果真有心化解對立，找個更有代表性、更沒爭議的人，真的有這麼困難嗎？黃健庭爭議爆發的第一時間開記者會，跟國民黨要「祝福」。其實就是黃健庭過去一向是民進黨的敵人，民進黨團沒有辦法為他祭出黨紀，只好看看他能不能跟國民黨要到票。在國民黨給了軟釘子之後，黃健庭確定不可能過關，只有自動退出一途。總統府對外放話說，黃健庭案子早在5月底就決定，是多名黨政要角在總統官邸開會形成的共識，所以是一樁「集體闖禍」的政治慘案。這樣的說法，很符合蔡英文過往所有的危機處理模式，犯錯都是眾人的錯，但因為總統有guts，所以都一力承擔，一人彌補眾人的過失。看看民進黨內炸了鍋的反應就知道，5月的討論跟決定，必然是一個很小的決策圈，根本就沒有試著探詢黨內可能的反應，也沒有任何溝通跟化解的準備，連最基本的政治判斷都出了問題，才會導致這樣難堪的局面。如果院長被提名人不是陳菊，黨內的風暴很可能無法這麼快善了。黃健庭的案子充滿了難以理解疑點，論價值，與民進黨有很大的衝突；看經歷，不到五院副院長的程度；想要裂解藍營，又不夠大咖、份量不足；若說是為了台東選舉而做的利益交換，感覺又太小題大作。無論從哪個角度來看，這樣的安排都不是合理的政治計算。2008年，馬英九以765萬高票當選後，發生了提名沈富雄出任監察院長，最後在立法院被刷掉的悲劇。2020年，蔡英文以817萬高票連任後，就發生了黃健庭的事件。政治領袖的志得意滿、不可一世，認為自己無人能及，不需要擴大參與、不需要更多溝通，靠著小圈圈的異想天開施政，才是導致「慘案」的原因。如果領導人的心態不改、決策圈不變。這肯定不會是最後一樁慘案。