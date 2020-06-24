名家論壇》盧燕俐／小資衝零股，哪幾檔法人最愛？

低利時代，預算不多的小資族，在零股市場找到希望。從熱門交易標的不難發現，小資切入零股，除了穩定配息的金融股外，電子權值股和高價股，也能滿足不同需求。
根據統計，過去一年，零股新增散戶人數前三名，分別是台積電、玉山金和元大高股息ETF，而排名前15強中，金融股更是包辦了7 席，顯示多數小資族不追求暴利，而以持穩的配息為主。
電子權值股部分，台積電去年在零股成交量排名第三，還落後鴻海與玉山金，眼見台積電去年大漲47％，且自去年二月領先所有上市公司，率先實施「季配息」之後，散戶就開始瘋狂擁抱，截至今年前五月，持股不到5張的小股東暴增近12萬人，零股更是占了2萬人。
尤其台積電日前股東會上，董事長劉德音一句：「到美國設廠會賺錢！」更讓外資法人吃下定心丸，六月18日更僅花2分鐘，就填息完畢，徹底發揮「護國神山」的功力。
更有意思的是，不少小資發揮「向錢衝」的精神，就是要賺價差，鎖定「貴森森」的高價股。以玉晶光為例，買一張要60多萬元，等同於一年的年薪，錢不夠沒關係，透過零股交易，買個10股，只需6000多元，100股也只要6萬多，大大紓解了買高價股的高成本壓力。
小資買玉晶光，呼應了15日玉晶光股東會上，董事長陳天慶強調：「對產業前景樂觀，力拼今年營運再創新高！」也因資本支出直逼大立光，給予外界無限想像空間。自六月初以來，投信幾乎天天加碼，相信對於拉抬半年績效，有一定的助益。
令人比較訝異的是，中鋼讓許多小散戶念念不忘。明明現在股價始終在20元附近上下徘徊，比起2008年的高點42元，已經腰斬，不僅去年名列零股交易第六，今年前五月也仍居前十排行榜中。
不知是中鋼的股東會紀念品太吸引人，還是大家對股價期待甚深，總以為底部整理夠久，應有機會反彈向上。儘管中鋼預估，第二季是營運谷底，下半年可望逐季回溫，但就目前法人動態，還看不到積極的買盤。
整體金融股部分，外資上周進行「換股大操作」，先賣金融，再買電子，統計今年來賣超張數前三名，分別是：元大金、中信金和玉山金，其中，備受小資族喜愛的玉山金，外資持股比僅剩38.75％，創下2012年10月以來新低，顯示部分主權基金和退休基金不再完全青睞高配息股，而積極尋找成長股。
金融股近期還有個較大的利空，就是金管會已宣示，7月嚴控壽險業銷售高利率儲蓄險保單，勢必對銀行財富管理收入產生影響，建議投資人持續追蹤各家銀行獲利情況，作為存股加減碼的決定。
最後，要提醒的是，零股新增第四名，是元大S＆P石油ETF，跟今年來油價暴漲暴跌有關，散戶瘋套利，短線快進快出，但這類原物料商品波動甚大，可從年初的18元，暴跌至4月底的7元，並不適合穩健保守族群。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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