名家論壇》阿術克斯／國民黨荒腔走板，問題就在江啟臣

國民黨又再一次讓國人看笑話了，宣稱極力反對執政黨所提名監察委員及院長，不過卻是用最不理性的方式進行杯葛，結果搞得立委們狼狽至極，又沒有得到社會支持，真是叫國民黨立委情何以堪。如果國民黨還想再站起來，一定要進行徹底檢討，尤其黨主席江啟臣更是難辭其咎，當前的領導能力可以說是零分。中肯來說，這一批執政黨所提名的監察委員名單，絕對不是完美，絕對不是毫無破綻，國民黨絕對有空間進行挑戰，只是這需要花很多心力跟準備功夫。從立法委員、黨團辦公室、立委辦公室助理，一直到民間學者專家，都是國民黨可以串聯整合的審查資源，但是很可惜，應該是要協助蒐集審查資料的助理們，竟然也成為暴力的一份子。國民黨自從選輸總統大選之後，至今都還沒有展現出新氣象。雖然民主政治靠得是集體智慧，但是政黨運作在實務上其實是很需要領導者，因為組織內成員或派系會有各種不同意見、不同糾葛、不同政治利害，需要有智慧的領導者是超脫這些考量，整合這些異同，才有可能帶領出一條對政黨前途最好的路，當然也是對台灣社會最好的路。因此，國民黨至今的氣衰，完全暴露黨主席江啟臣的領導能力不足。先不說別的，看看這幾次號召民間到立法院支持藍委的杯葛行動，究竟有多少人到現場聲援，恐怕連兩百人都不到吧。這樣的號召能量，不怪黨主席的領導，還要怪誰？再來說，江啟臣從競選黨主席到上任至今，他所宣稱的國民黨改革，也是成績慘淡。就拿江啟臣大張旗鼓宣示他將在主席辦公室下設置「數位科技長」來看就好，當初江啟臣信誓旦旦說要用多元的管道讓國民黨更加貼近青年人的觸及面，因此要做到「服務數位化」，創建數位黨部，透過手機 APP、線上服務系統，能直接服務黨團，不然他總在接觸基層時，就聽到基層黨員抱怨，總要選舉到了才想到基層黨員。後來國民黨也真的進行「海選」數位行銷科技長，徵求國民黨的「數位諸葛亮」。結果，首位數位行銷科技長上任僅 2 個多月就遭到降職。而在攸關兩岸路線上，江啟臣曾在競選黨主席時主張九二共識過去有用，但如今已顯得過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任，而中美地緣對峙的升高，也迫使台灣需要重新平衡兩岸定位，結果在黨內大老發聲之後就又縮回去了，完全無視最近的台灣社會民調，台灣人認同感 67% 已經創歷年新高，台灣社會都已經在創造自己的歷史，國民黨卻還在往反方向走。最後要再講，江啟臣主席一直把爭取青年支持放在嘴邊，他參選主席政見之一就說要組成「青年諮詢會議」，將選出全台最具代表性的二十至三十名年輕人，作為溝通的對象，傾聽青年主流聲音，作為國民黨重要政策參考。江啟臣在當選後也確實成立了「社會創新青年委員會」，說要作為國民黨與社會溝通的觸媒。請問江啟臣主席，這次的杯葛監委同意權行動，你有問過這些青年委員的想法嗎，這些青年委員有到立法院現場支持你嗎？●作者：阿術克斯／資深國會幕僚●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com