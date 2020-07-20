名家論壇》蔡祐吉／長官半夜傳Line ，不回就失職？

朋友在臉書上發了這樣的訊息：「誰能告訴我一個主管究竟幾點後不緊盯著 line 訊息才不會被認為失職？半夜 11 點還是 12 點？如果有人習慣早睡早起怎麼辦？」這絕不是朋友一個人的疑問，隨著通訊軟體的普及，這幾年，有太多上班族朋友困擾於這個問題。有些人選擇「公私分明」，下班就關機或不讀不回，結果引起長官、老闆的不滿，認為這樣的作法是不負責任；也有人採取的是「秒回」策略，不管長官幾點傳訊息，都一定在第一時間跳起來讀跟回，哪怕自己已經就寢，甚至是正在洗澡之類實在不方便回訊息的情況下。我自己曾經遇過一位長官，有時候會在半夜一點傳訊息，也曾經在凌晨四點半傳訊息，因為我是記者出身，習慣 24 小時開機，加上又很淺眠，所以一有訊息震動，就一定會醒、會讀、會回，因此在這件事情上，倒沒真正有困擾；但是，在正好睡的時候接到工作訊息，我心裡還是會覺得 OOXX：這長官有事嗎？會不會太誇張啊？直到有一天，長官突然問我一句：「你都不睡覺的嗎？」我說：「什麼意思？」長官：「我不管是半夜一點傳訊息，還是清晨四點半傳訊息，你都立刻回啊！」我內心三條線，OS 是：「啊就有人要半夜傳訊息啊！」不過說出口的話則是：「我想說長官傳訊息，一定有重要的事，希望趕快知道答案，所以我都盡可能立刻回啊！」長官一臉茫然：「我沒有重要的事，我只是半夜起來上廁所，突然想到要交代一件事，怕隔天起來忘記，所以就先傳了；至於早上四點多，是因為我年紀大，睡不著，五點就去運動，所以起床想到什麼也就順手交代一下，這樣我就可以不必放在心上了，你起床再回就好呀！」不聊不知道，一聊才明白，原來從主管的角度，他只是想趁自己還記得，把事情交代出去而已，並不在意我們是不是立刻回應。當然我也知道有些主管，特別是媒體界的長官，性子很急，如果對方沒有立刻回應，可能接著電話就來了，或者會偷偷在考績上記上一筆……面對這樣的問題，很多人會搬出法規，強調下班後雇主或主管不能也不該要求員工一定要讀、回訊息；但職場實務上，談法規是沒有意義的，除非你打算槓上主管、卯上公司，另找頭路。比較務實的處理方式是，試著跟長官溝通訊息往來的原則，建立一定的默契，例如先讓對方知道，自己的作息，比如早睡早起的人，可能九點半就不支，萬一沒有即時回訊，還請見諒，但真的有重要的急事，可以隨時來電云云……；或者，明確告訴主管，自己幾點到幾點通常開車在路上，可能不方便立刻回訊，但只要能回的時候，一定會回……我自己的作法則是，我會用平常盡可能快速回訊，來建立自己的「信心存款」，這樣偶爾若真的出現漏回或晚回訊息時，可以讓主管視為「提款」，也不會那麼計較或生氣。反過來說，若您身為主管，也請記得一個原則，除非真的有必要，否則盡量不要在非工作時間，傳遞工作訊息，給同仁們一個喘息空間。否則，被討厭也只是剛好而已。●作者：蔡祐吉／職場作家、資深媒體人、企業講師●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com