名家論壇》膝關節／南韓最帥總統拯救世界！

《鋼鐵雨：深潛行動》是2017年電影《鋼鐵雨》的續集，兩片都有鄭雨盛與郭度沅，有趣的是鄭雨盛前一回飾演的是北韓特務，郭度沅則是南韓外交高層。這回倒過來，鄭雨盛變成南韓總統(因此被戲稱為電影史上最帥的南韓總統)，而郭度沅變成了北韓護衛總局長。兩人角色身分互換國籍，地位也不同，但關鍵對峙的化學火花是相似的張力。

《鋼鐵雨》系列兩部作品導演楊宇碩是超級政治導演，前一次《正義辯護人》則是改編南韓總統盧武鉉的律師執業故事，楊宇碩產量不多，但部部皆精。《鋼鐵雨：深潛行動》更是展現他強大的地緣政治觀察力，拍出令人玩味的國際關係，中美日韓這四國之間的算盤，大家各懷鬼胎，想辦法要完成最大的政治獲利。

《鋼鐵雨：深潛行動》這回討論的是北韓與美國之間的和平協議，為了完成和平協議，還討論南韓、美國、日本要聯合軍演。南韓總統認為決定過於倉促，進而推託，結果半夜被老美叫起來開視訊會議，軟硬兼施的前提底下，逼迫參與聯合軍演。

▲《鋼鐵雨：深潛行動》鄭雨盛擔憂長太帥不適合接演總統（圖／甲上娛樂）

有意思的是，本來南韓不願配合軍演，中國立刻派大使來感謝南韓不參與這樣的行動，結果當南韓總統透露最後配合的時候，中國大使氣到拂袖而去，甚至還對總統頤指氣使。從這段不難發現，南韓需要配合美國壓力，卻也可能對此得罪中國友邦。

這正是南韓現階段的尷尬狀況，加上南韓不少保守人士對於日本很感冒。導演楊宇碩把中日美韓之間的矛盾全拍了出來。本片最驚人的就是北韓與美國的和平對談會議，擺明就是在描繪金正恩與川普，片中美國總統還調侃北韓委員長，自認羨慕對方，在北韓的國度，看誰不順眼都可以直接拖出去槍斃。但美國總統完全沒有這種權力，還要面對黨內同志暗算、民主黨政敵的炮轟，以及美國半數討厭他的人民。

▲新生代男神柳演錫首度挑戰演出北韓領導人，笑稱完全認不出自己。（圖／甲上娛樂）

想不到談判沒有交集，卻被北韓護衛總局長引發政變，而將三國領導人綁架到核子潛艦上。這是本片耐人尋味之處。也就是：檯面上的對談都是外交詞彙，真正逼迫三個元首擠在小房間中的討論，才是真心話。不需要翻譯美化或是降低攻擊，三人就算比手畫腳也能對談。這段更諷刺了南韓人民對講英語的恐懼，反而是北韓柳演錫飾演的委員長還能講一口流利的英語。

北韓更直接地不走心機，對美國總統施打「真心話」解放針，讓他吐露外交場子之後的真實美國利益操盤。因為美國要的是賣軍火給日本及南韓，而且要趁機制衡中國。

日本要的是，假裝配合美國，卻要或賄賂獻計請北韓打日本，讓日本有藉口打韓國，這樣日本可以攻整個半島，收復光榮感，重拾二戰東亞共榮圈的美夢。

▲《鋼鐵雨：深潛行動》郭度沅飾演北韓護衛總局長。（圖／甲上娛樂）

至於北韓委員長要的是和平，但不想放棄70年血汗核武，在美方施壓底下，美國總統要的只是膚淺民意支持與歷史美名，對於北韓來說，核武則是能讓大國正眼瞧一下的平等資本。《鋼鐵雨：深潛行動》對於北韓領導者的角度算是有別於過往這類作品，編導給了北韓領導者相當程度的人性刻畫，並非流於膚淺的反派模樣。

至於片中這次的反派北韓總局長要收中國錢，跟中國結盟，打美國也要打日本，不想被美國政府限制，想一吐過去被日本殖民統治的怨恨。想透過這次反制，既可讓日本先在獨島再度發動戰爭，將南韓政敵攻下，也能順勢解決日本，更要給美國人一點顏色瞧瞧。

而中國要的是，確保北韓攻擊日本，所以兩邊送錢，一邊控制日本黑道，一邊控制北韓發動戰爭，打起來的話，中國要支持韓戰那樣支持北韓，然後挑戰美國。中美貿易戰只是開端，真正的勢力洗牌，要從朝鮮半島重新論斷兩大國的博弈遊戲。

而主角南韓總統只想與北韓和平，繼續跟美國保持利益往來，因為這樣才是對南韓最有利的政治現實平衡。

▲粉絲超期待！《機智醫生生活》柳演錫變身北韓領導人。（圖／甲上娛樂）

《鋼鐵雨：深潛行動》文戲非常出色，還有用非常淺顯易懂的方式比喻外交，如美國總統不希望北韓委員長在房間內抽菸，但北韓委員長實在受不了很想抽，最後美國總統索性拉屎兼放屁。外交談判就是如此，我為了不要你做某些事情，我只好做更下流無賴的舉動來逼你放棄。如同要對方放棄核武，美國面子裡子都想出風頭，好處算盡他全拿，兩韓日本中國都得看他臉色。

最後半小時多的深海潛水艇戰鬥，更是看到令人憋住呼吸，證明韓國現在各種類型片都能拍，娛樂效果百分百，令人感嘆韓國電影工業已經領先這麼多，談論地緣政治的豐厚力道，可能是連好萊塢都比不上的。

●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至