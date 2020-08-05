名家論壇》盧燕俐／金價創高，該買黃金基金或存摺？

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

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過去一年，我在這個專欄裡，寫了三篇有關金價的分析。就在大家半信半疑中，金價創了歷史新高，一度來到1980美元。「現在買還來得及嗎？不敢碰期貨商品，該買基金還是黃金存摺呢？」讀者的問題都很雷同。首先，要釐清的是，即使黃金今年以來已大漲三成，但我認為，在美國QE無上限，且全球央行持續寬鬆政策，加上近期美中關係緊張、美元續弱等因素下，金價向上趨勢不變。無論最終能否漲至美國銀行上調的目標價3000美元，或澳洲馬丁廣場券商預言：「兩年內上看3500美元」，從技術面觀察，多頭格局確立。只是歷經一周大漲5％、一個月大漲11％之後，短線難免震盪加劇，建議投資人務必做好風險管控，免得被洗出場。*黃金相關商品中，黃金期貨波動較大，非小資上班族首選，黃金ETF則因連結指數編製的關係，今年以來績效僅26％，還落後實體黃金三成的報酬率；而黃金存摺和黃金基金，資金門檻低，波動相對低，很適合理財新鮮人。*以黃金存摺來說，最低承作單位是一公克，截至7月31日，一公克是1865元，小資族可視資金狀況，選擇要買進幾公克，也可趁金價回檔，或獎金紅利發放日，伺機分批佈局，既能有效分散風險，也能彈性運用資金。黃金存摺不收取申購手續費，也不像基金要內扣管理費，銀行賺的是買賣之間的價差，再以7月31日收盤為例，投資人買進一公克是1865元，賣出是1841元，價差約1.3％，如此的成本並不算太低，一旦進出過於頻繁，獲利將被侵蝕。*再談黃金基金，持有的不是黃金現貨，而是開採、冶煉和銷售貴金屬的企業股票，**漲跌幅不僅不和金價同步，震幅更甚一般股票。以國人持有最多的「貝萊德世界黃金基金」為例，近一個月大漲21％，把所有類型的基金都踩在地上；但同時，年初至三月股災低點，基金淨值大跌4成，反觀金價則跌不到6％。*換句話說，黃金基金與多數人印象中「基金較穩健，不容易暴漲暴跌」的特性不同，反倒上衝下洗、大起大落。所以，想佈局黃金基金的人，應視個人風險承受度，決定投入資金比重，切勿重壓。目前在台銷售的黃金基金不多，共有10檔，由於金礦類股可選擇標的也不多，使得這10檔績效差異不大，近一個月投報率約落在16％到22％之間。要提醒讀者的是，這類基金多屬境外基金，交易成本高得嚇人，手續費加管理費等，普遍為4％到6％之間，下單前，請先比較交易平台的優惠活動，讓績效贏在起跑點上。至於這些黃金商品的佈局時機點，每個人的資金與配置狀況不同，空手者可拉回分批買，相信長線會有不錯的利潤。