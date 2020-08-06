名家論壇》李兆立／美國衛生部長訪台，聯手抗中有譜？

這並非美國近期對台釋出的唯一訊號，針對李登輝前總統逝世，美國總統川普的悼詞以「前總統」相稱，國務卿蓬佩奧更以「前台灣總統」（Former Taiwan President）來稱呼，不僅無視中國疾呼的「一中原則」，連Republic of China都省去了。台美關係是否邁向新紀元，備受各界關注。
值得一提的是，對抗肺炎和對抗中國，幾乎是美國2020年最重要的兩大議題，也是爭取連任的川普用盡心力的兩大施政主軸，而台灣，正好是這兩大主軸的交會點。因此，從川普的角度來看，此次無視中國抗議威脅，堅持派衛生部長來台，是合理的政治議程。
那麼，台灣自己的議程呢？
眾所周知，美國將於今年11月3日進行總統大選，即便在肺炎疫情與貿易衝突的推波助瀾下，美國兩大黨都高舉抗中旗幟，但未來的美國政府，是否仍會持續「美台友好」的基調，加深外交關係與實質合作，仍有相當變數。
換句話說，如何推進自己的議程，讓選前一片大好的台美關係，轉換為制度性的實質內容，是台灣可以努力的部分。台灣自己的議程，至少應有三大面向：
第一，國際參與上，是否能為Taiwan開創新模式。
美國為了肺炎疫情在WHO與中國交鋒，最後大動作宣布退出WHO，雖然明年7月6日才生效，年底新選出的政府是否延續仍有變數，但各界早對美國未來是否另起爐灶，充滿各種期待。
再加上蓬佩奧在說明衛生部長訪台時也再度提到，美方一直希望台灣能參與WHA討論，但遭中國阻擋，所以將造訪台灣討論公衛議題，這攸關美國在肺炎疫情的應對上如何往前邁進。
因此，如果美國帶頭另創國際衛生組織，台灣應該沒有理由缺席。
更精確的說，在「一個成員國沒有中國，由美國創建主導」的國際衛生組織中，台灣是未來是受邀參與還是常態參與，是擔任會員國還是觀察員，是用Taiwan名義還是只能用Chinese Taipei，都是台灣應該提出倡議，也是我們日後密切觀察的重點。
一旦美國帶頭為台灣的國際參與打開新模式，將大大有助於台灣在其他國際組織的參與。這種模式可否有望於明年七月後成行，我們現在的努力至關重要。
第二，經貿合作上，是否能擱置爭議，立下實質里程碑。
全球疫情暫時找不著邊，美國確診更飆破480萬人，對於經濟的巨大衝擊不言可喻。無論是美國或台灣，雙方都需要在經濟面上有更多好消息，來維持市場及產業的信心。
台美在「貿易暨投資架構協定」下洽談FTA，已歷經了1/4世紀，排除萬難後仍卡關的主因，美國貿易代表署（USTR）今年公布的「貿易障礙評估報告」寫得很清楚，就是「美牛和美豬」，而這也是美方與台灣朝野接觸時，必定出現的關鍵話題。
然而，此刻基於眼前雙方合作的迫切需要，特別是對於即將選舉的川普政府，可否調整優先次序，秉持「先易後難」的原則來促成台美FTA的實質進展，也是台灣擁有相當利基能夠提出的議程。
第三，台灣防衛上，美國可否進一步鞏固雙方的合作與安全承諾。
從美國的角度來看，在對抗中國的主旋律下，台灣絕對是重要的一張牌；而對台灣來說，有更多國家願意對「抗中」給予更多協助與承諾，也絕對是求之不得。在抗中趨勢與雙方互利的架構下，台美加深合作，讓台灣防衛進一步獲得提升，應是可預期的方向。
目前擺在台灣眼前的，其實就有兩種防衛，需要美國以具體行動來展現承諾。首先當然是國安防衛，包括軍購的質量及時程、情資共享、聯合軍演等等，都是台灣應該推進的項目，也是未來觀察的指標。
其次是民主防衛。台灣作為主權受到中國嚴重威脅的國家，除了硬體的國防經貿實力需要提升，軟體的自由民主，也同樣需要進一步深化鞏固，成為對內區隔中國極權，對外號召國際支持的保命符。
台灣當前的人權保障及民主選舉，早已深植人心，但目前的政治制度未能充分回應人民期待，成為下一階段阻礙民主持續深化的絆腳石。正是因為如此，即便台灣人深知難度很高，但仍對憲改工程抱以期待。
例如，越來越多的年輕世代，對於台灣在憲政層次上與中國同屬一國，感到越來越難以忍受，畢竟不符合實際情況，中國各種敵意和打壓更是把台灣人推得越來越遠。一旦台灣開啟修憲程序，並且因應人民期待，將正名議題擺進憲改討論，美國是否願意給予更大空間，也將是觀察的重點。
畢竟，連美國國務卿都能用Taiwan來稱呼台灣的人民及總統，台灣人自己就應該也能比照辦理。無論是在憲改工程上，或是在護照更名及華航正名等議題上，都期待看到美國延續最近「Taiwan is Taiwan」的基調，讓台灣政治更有效回應民意，打造更堅實的民主。
對抗中國的潮流既然已定，剩下的就是兌現具體合作項目。美國衛生部長訪台的強烈訊號，不能只是曇花一現，而是在大選後可長可久的制度性合作，才符合台美雙方的最大利益。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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