名家論壇》李兆立／挺時中？挺彰化？理性思考防疫才重要

一時之間，這個原本應該把焦點擺在「整體防疫政策」的討論，此刻只剩下「挺時中」和「挺彰化」二分法的罵戰和混戰。老實說，這樣既不成熟，又缺乏建設性的討論方式，令人十分憂心。
因此，為了將焦點拉回防疫政策，我們有必要依照這起事件的時間順序，將每個環節的爭點一一拆解：
首先，回顧事件的起因，是彰化縣衛生局針對無症狀的居家隔離者主動進行篩檢，因此發現並通報確診案例。
然而，這樣的篩檢其實有三個爭議：
第一，這項自主篩檢的依據和啟動機制是什麼？
彰化縣衛生局長葉彥伯說，這項主動對無症狀者進行的篩檢不是「普篩」，而是「有依據」的「精準篩檢」。既然如此，就請進一步說明這個「法律依據」或「科學依據」在哪裡。
第二，為何選擇違反中央防疫指揮中心「有症狀才篩檢」的政策？
《傳染病防治法》第6條明訂，整體防疫政策由中央訂定，地方若有細部計畫應報中央備查。如今，彰化縣針對無症狀者進行主動篩檢，明顯違反中央政策，這項計畫是否有向中央報備與討論，是葉彥伯應該說清楚的，絕非「疫調是地方權責」一句話就能打發。
第三，將居家隔離者帶往醫院進行篩檢，是否成為防疫破口？
彰化縣衛生局自承，有些主動篩檢是將這些正在居家隔離的人，由家人帶往醫院受檢。如此一來，等於直接違反「居家隔離不應出門」的規定。
站在整體防疫政策的立場，這些疑慮絕對不是靠彰化縣長王惠美出面加碼「要查就查我」或外部人士高喊「中央調查就是一言堂」就能釐清的，甚至只會讓焦點更加模糊。
接著，我們回到中央防疫指揮中心這邊，在面對彰化縣在違反中央指揮的疑慮下，確實找出並通報了無症狀確診案例的狀況，應該如何處理？
站在整體防疫政策的立場，優先思考的應該是：
1.地方與中央不同調，甚至出現破口疑慮，只有彰化縣這件個案，還是還有其他縣市？
2.地方對中央防疫措施有其他建議或疑慮，有無事先通報及有效討論的機制？
3.面對彰化這件確診案例，整體防疫政策會如何處理？
4.面對全球疫情持續延燒，從國際移入的人次與壓力與日俱增，民眾對疫情的焦慮感確實上升，中央後續的長期因應作法是什麼？陳時中部長過去曾提過的篩檢量能，是否有要處理這些問題，中央應該先進行的是「行政調查」及「府際構通」，結果很可惜的，中央選擇的作法，是派出「政風單位」去調查彰化縣衛生局，結果反而讓討論焦點被進一步模糊。
為什麼焦點會模糊？翻開《政風機構人員設置管理條例》，就會發現第4條明白規定，政風單位主管的是「廉政、貪瀆、機密」等事項，與整體防疫政策的關聯性真的超低。
換句話說，無論是用「政風具備法律專業」或「彰化恐有圖利台灣篩檢學會疑慮」的說法，來護航中央派出政風單位去查彰化縣的作法，都只會讓焦點更加模糊。
問題其實很單純，要釐清關於整體防疫政策的問題，沒有比派政風單位更好的作法嗎？如果行政調查就能辦到的事，為什麼硬要派出會模糊焦點的政風單位去查呢？
退一萬步說，即便彰化縣衛生局確有圖利疑慮，那也不該是肩負整體防疫政策的指揮官該跳下來處理的事。陳時中部長此時的精力應該花在面提到的幾項關於防疫的重要問題，查弊則該交給其他人，而非大小事務都要陳部長出來扛。
最後，這項爭議演變至此，其中出現的許多的二分法邏輯，是相當危險而令人憂心的，包括：
1.因為過去中央防疫的成效很好，表示中央的所有措施都是無可挑戰的；
2.這就是中央與彰化縣的戰爭，批評中央就是挺彰化，抨擊彰化就是挺時中；
3.批評中央的就是在炒作擴大普篩，批評彰化的就是蓋牌疫情。
這樣粗糙斷裂的二分法，對於整體防疫政策的持續檢討升級，真的是毫無幫助。尤其全球疫情依舊嚴峻，防疫如何長期因應，中央地方如何更加齊心協力，才是憂心疫情的台灣社會，最關心的事。
比起贏了政治或贏了聲量，能否大家一起贏過疫情，才是最重要的。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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