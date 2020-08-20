🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 觀點

名家論壇》李兆立／挺時中？挺彰化？理性思考防疫才重要

文/李兆立
calendar_today2020-08-20 17:57:28update2020-08-20 18:10:29

▲一名10多歲本國籍少年入境台灣至今沒有疑似症狀，卻在地方衛生單位採檢後確診。針對此案例，指揮中心表示，相關政風單位已經開始進行調查，整起事件也掀起挺陳時中還是挺地方的爭議。（資料照／記者許家禎攝）
▲一名10多歲本國籍少年入境台灣至今沒有疑似症狀，卻在地方衛生單位採檢後確診。針對此案例，指揮中心表示，相關政風單位已經開始進行調查，整起事件也掀起挺陳時中還是挺地方的爭議。（資料照／記者許家禎攝）
一名從美國返台的少年，在居家隔離期間及無症狀的情況下，經彰化縣衛生局採檢後，確診感染武漢肺炎。對此，中央防疫指揮中心要求政風單位，去調查彰化縣衛生局，結果引起正反意見的激烈爭論。

一時之間，這個原本應該把焦點擺在「整體防疫政策」的討論，此刻只剩下「挺時中」和「挺彰化」二分法的罵戰和混戰。老實說，這樣既不成熟，又缺乏建設性的討論方式，令人十分憂心。

因此，為了將焦點拉回防疫政策，我們有必要依照這起事件的時間順序，將每個環節的爭點一一拆解：

首先，回顧事件的起因，是彰化縣衛生局針對無症狀的居家隔離者主動進行篩檢，因此發現並通報確診案例。

然而，這樣的篩檢其實有三個爭議：

第一，這項自主篩檢的依據和啟動機制是什麼？

彰化縣衛生局長葉彥伯說，這項主動對無症狀者進行的篩檢不是「普篩」，而是「有依據」的「精準篩檢」。既然如此，就請進一步說明這個「法律依據」或「科學依據」在哪裡。

第二，為何選擇違反中央防疫指揮中心「有症狀才篩檢」的政策？

《傳染病防治法》第6條明訂，整體防疫政策由中央訂定，地方若有細部計畫應報中央備查。如今，彰化縣針對無症狀者進行主動篩檢，明顯違反中央政策，這項計畫是否有向中央報備與討論，是葉彥伯應該說清楚的，絕非「疫調是地方權責」一句話就能打發。

第三，將居家隔離者帶往醫院進行篩檢，是否成為防疫破口？

彰化縣衛生局自承，有些主動篩檢是將這些正在居家隔離的人，由家人帶往醫院受檢。如此一來，等於直接違反「居家隔離不應出門」的規定。

站在整體防疫政策的立場，這些疑慮絕對不是靠彰化縣長王惠美出面加碼「要查就查我」或外部人士高喊「中央調查就是一言堂」就能釐清的，甚至只會讓焦點更加模糊。

接著，我們回到中央防疫指揮中心這邊，在面對彰化縣在違反中央指揮的疑慮下，確實找出並通報了無症狀確診案例的狀況，應該如何處理？

站在整體防疫政策的立場，優先思考的應該是：

1.地方與中央不同調，甚至出現破口疑慮，只有彰化縣這件個案，還是還有其他縣市？

2.地方對中央防疫措施有其他建議或疑慮，有無事先通報及有效討論的機制？

3.面對彰化這件確診案例，整體防疫政策會如何處理？

4.面對全球疫情持續延燒，從國際移入的人次與壓力與日俱增，民眾對疫情的焦慮感確實上升，中央後續的長期因應作法是什麼？陳時中部長過去曾提過的篩檢量能，是否有要處理這些問題，中央應該先進行的是「行政調查」及「府際構通」，結果很可惜的，中央選擇的作法，是派出「政風單位」去調查彰化縣衛生局，結果反而讓討論焦點被進一步模糊。

為什麼焦點會模糊？翻開《政風機構人員設置管理條例》，就會發現第4條明白規定，政風單位主管的是「廉政、貪瀆、機密」等事項，與整體防疫政策的關聯性真的超低。

換句話說，無論是用「政風具備法律專業」或「彰化恐有圖利台灣篩檢學會疑慮」的說法，來護航中央派出政風單位去查彰化縣的作法，都只會讓焦點更加模糊。

問題其實很單純，要釐清關於整體防疫政策的問題，沒有比派政風單位更好的作法嗎？如果行政調查就能辦到的事，為什麼硬要派出會模糊焦點的政風單位去查呢？

退一萬步說，即便彰化縣衛生局確有圖利疑慮，那也不該是肩負整體防疫政策的指揮官該跳下來處理的事。陳時中部長此時的精力應該花在面提到的幾項關於防疫的重要問題，查弊則該交給其他人，而非大小事務都要陳部長出來扛。

最後，這項爭議演變至此，其中出現的許多的二分法邏輯，是相當危險而令人憂心的，包括：

1.因為過去中央防疫的成效很好，表示中央的所有措施都是無可挑戰的；

2.這就是中央與彰化縣的戰爭，批評中央就是挺彰化，抨擊彰化就是挺時中；

3.批評中央的就是在炒作擴大普篩，批評彰化的就是蓋牌疫情。

這樣粗糙斷裂的二分法，對於整體防疫政策的持續檢討升級，真的是毫無幫助。尤其全球疫情依舊嚴峻，防疫如何長期因應，中央地方如何更加齊心協力，才是憂心疫情的台灣社會，最關心的事。

比起贏了政治或贏了聲量，能否大家一起贏過疫情，才是最重要的。

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

關鍵字

整體防疫政策 彰化 確診病例 二分法 陳時中

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]侯佩岑「戒3類食物」打薄虎背熊腰　連皮膚都變好、體重瘦超快

侯佩岑「戒3類食物」打薄虎背熊腰　連皮膚都變好、體重瘦超快

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽