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名家論壇》黎榮章／網路戰力　國民黨谷底反彈了嗎？

文/黎榮章
calendar_today2020-08-25 17:53:47update2020-08-25 17:54:07

▲QuickseeK快析輿情資料庫分析台灣五大主要政黨的政黨總聲量，從2020年至今，國民黨的聲量已突破民進黨的天花板，甚至拉開與民進黨的差距。(資料照／記者柳榮俊攝)
▲QuickseeK快析輿情資料庫分析台灣五大主要政黨的政黨總聲量，從2020年至今，國民黨的聲量已突破民進黨的天花板，甚至拉開與民進黨的差距。(資料照／記者柳榮俊攝)
高雄市長補選8月15投開票，三組候選人得票率分別是：民進黨陳其邁70.0%、國民黨李眉蓁25.9%、民眾黨吳益政4.06%，外界用「世紀慘敗」、「三三三防線失守」等來形容國民黨，然而國民黨在網路聲量分析遠勝於民進黨，國民黨的氣勢真的谷底反彈了嗎？

QuickseeK快析輿情資料庫分析台灣五大主要政黨的政黨總聲量，從2020年至今，國民黨的聲量已突破民進黨的天花板，甚至拉開與民進黨的差距。期間重要的議題包括總統大選、罷免韓國瑜、高雄市長補選等，而立法院理應成為在野黨最大議題舞台，以最近的表現而言，轉守為攻的積極戰法，確有想要力挽狂瀾的味道，但國民黨新任立委的表現，足以解釋為什麼國民黨贏了聲量卻還處於劣勢。

▲台灣5大政黨　網路總聲量（圖／QuickseeK提供）
▲台灣5大政黨　網路總聲量（圖／QuickseeK提供）
QuickseeK快析輿情資料庫監測2月本屆立委上任後各黨不分區立委好感度，反映政黨支持度的不分區立委當中，排名前五都是民進黨不分區立委，在野黨好感度最高者，是台商從政的民眾黨立委邱臣遠；國民黨不分區立委當中，好感度最高者竟是屏東出身、回鍋立院的資深立委廖婉汝，剛剛好擠入第十名。但細看廖的正、負面聲量，都比其他人少了一大截，意味著她整體網路聲量非常低，即使平均起來的好感度相對較高，但對帶動國民黨網路形象的作用不大。

本屆國民黨不分區立委初入立院議題頗多，吳斯懷書面質詢雖惹議，但磐石艦染疫又讓他形象反轉，成為「先知」；葉毓蘭一開始屢屢靠著對執政黨的嗆辣發言搏版面，不過氣炸口罩也令人啼笑皆非，讓黨內頭大的兩人目前好感度仍是敬陪末座。

▲不分區立委好感度排行榜（圖／QuickseeK提供）
▲不分區立委好感度排行榜（圖／QuickseeK提供）
經過數次選戰經驗，各黨益發重視網路社群經營，年輕立委的「網紅力」PK在今年也打得火熱，在40歲以下年輕立委的競爭，基進黨的3Q陳柏惟一枝獨秀，國民黨則有發言人經驗的洪孟楷，以及吳怡玎撐場面。

事實上，國民黨的不分區立委組成本也就偏高齡，跟年輕群眾較疏離，零星年輕立委難以與他黨抗衡，洪孟凱在監察院人事同意權推擠衝突中，遭勒脖、扯衣，他對媒體聲淚俱下質疑綠委「是想殺人嗎？」，並跟陳以信、李貴敏等不分區立委進行「拳擊特訓」，吳怡玎則在高雄補選初期一度躍上媒體版面，但兩人的事件對於黨內爭取年輕人支持，目前還收不到效果。

▲40歲以下年輕立委　網路聲量排行榜（圖／QuickseeK提供）
▲40歲以下年輕立委　網路聲量排行榜（圖／QuickseeK提供）
除了立委本身戰力，若進一步聚焦由新科立委帶動的重大議題攻防，其實仍由民進黨佔上風，國民黨反而落至第三名，還輸給民眾黨。在聲量最大的監察院爭議中，民進黨歷經黃健庭請辭風波後迅速集結，在陳菊爭議中並未放棄戰場；而國民黨定調焦土杯葛監院人事，雖霸佔議場兩次，但第一次被光速清場，連藍營自己人也看不下去。

從監院人事案連帶而來的修憲議題，則讓民眾黨搶得先機；民眾黨雖未加入「武鬥」杯葛人事案，且民眾黨團僅5人，但他們大動作邀其他在野黨共同連署釋憲，搶足話題版面，國民黨立院黨團採取的策略帶來了媒體效果，但相較於擅長經營議題的民進黨，顯然還有一段差距。

▲各黨立委　關鍵議題聲量交叉分析（圖／QuickseeK提供）
▲各黨立委　關鍵議題聲量交叉分析（圖／QuickseeK提供）
國民黨失去中央執政權後，拓展政黨支持需要大量依賴立委的表現，從重大議題攻防、罷韓、高雄補選足見角色吃重，大選後，江啟臣上任國民黨內鷹派逐漸抬頭，高雄敗選後，主席江啟臣更啟動「還我公投」街頭連署，應沒有要放棄主戰派的路線，但網路數據說明，國民黨立委發揮的戰力低，主導議題的能力也還不足夠，面對民進黨的千軍萬馬，內部戰備恐要重新整頓一番。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字

國民黨 名家論壇 江啟臣 黎榮章 網路聲量

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