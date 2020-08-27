名家論壇》楊威利／首戰即決戰

先說結論再論述。

※政治人物離開職位後往往會大鳴大放。

※澎湖戰略地位與首戰就是決戰的軍事意義。

8月中旬，前總統馬英九在演講時公開表示：「解放軍攻台戰略是首戰即終戰，讓台灣沒有機會等美軍協助，而且現在美軍根本不可能來」。同時間，美國海軍Proceeding期刊也有一篇論述，美國將於2021年1月19到21日進行總統交接，這時中國可能採取攻台行動的評論。

※政治人物離開職位後往往會大鳴大放。

首先要說明的是，退役的高階將官或是離開職位的政治人物，好像都很喜歡針對時事針貶，這種評論有好有壞、看法見仁見智，但有一個特點是，批判的力道似乎都比在位時來得犀利，這點或許是在位時顧忌太多的關係吧。

就以上兩個評論來說，馬前總統的評論因為沒有做後續說明進而被再度批判，後續是財團法人國防安全研究院表示，這是2018年該院的研究報告，主要是說明共軍戰略指導，非預測戰事結果。續查相關資料顯示這份報告是2018中共政軍發展評估報告，全文已上網並可供民眾下載，共121頁。同樣的情況發生在美國海軍Proceeding期刊上，這份相當有學術性的期刊在前官員的著作加持下，通常會引起媒體的高度關注。

但一般來說常人不會沒事去仔細看這類報告，因此往往只能以媒體報導的標題來做二次評論，即使當事人非常完整的陳述其論述內容，但媒體極有可能只擷取其中的20到30秒，換言之就是只摘錄媒體想要的，當事人極有少申辯的機會。即使再作申辯，電子媒體通常也會因為時效性而失去興趣，在政界許久或是說常常接受媒體批判的人物，久而久之也就不想辯解，只要不涉及人身攻擊等刑責，通常會流於各言爾志的情況－你寫你的、我講我的。

在馬前總統之外，我們要值得注意的是，有越來越多的外國評論，無論是記者還是智庫，都對台海安全議題做出評論，包含美國對台軍售、共軍如何攻台等等。對於這些論述，說真的我們都表歡迎，畢竟有越多的人關注台海局勢，或許戰時或是情況危急時會得到更多的國際關注與奧援。

共軍要如何攻台長久以來各智庫學者討論不下數回，但其中以守住澎湖就可以守住台灣的論點較為奇特。

※澎湖戰略地位首戰就是決戰的軍事意義。

澎湖戰略論的重點是，金馬不易防守不如鞏固澎湖地位，當中國發動對台攻擊時，澎湖守住的話，台灣方面會有比較多的預警時間，而且美軍航艦打擊群也比較有介入的時間。

這種說法有幾點要深思。首先是現代戰爭節奏很快，在過往討論各種攻台作戰中，以網路戰、電磁戰、斬首戰、甚至是大量的彈道、巡弋飛彈來襲最為快速，在這些打擊之後或許台灣抗敵意志薄弱，那是有可能在72小時內分出勝負，但若用傳統的海空與水雷封鎖，就勢必曠日廢時。兩棲作戰呢？

如果中國方面採取這樣的軍事作戰，按照二次大戰諾曼地登陸的模式，200萬盟軍的集結約需一年，之後選擇適當的氣候登陸，雖然目前出爐許多中國071與075兩棲登陸艦的新聞，但載具的進步並不能代表運輸的快速，況且兩棲登陸作戰是軍事作戰中最複雜的一種，選擇這種方式作戰說真的算是次佳考慮。

況且登陸部隊必須集結、掩護部隊也需調集，除非美軍的預警系統失靈，否則美軍會將這類情報通知我方，即使台灣海空軍優勢喪失，或許仍有殘存兵力還是可以遂行反登陸作戰。

後續有評論指出正因為金馬已經處於共軍第一線火力下，因此澎湖的地位就相當重要，如果大力建設並要塞化澎湖，是有可能當作海峽當中的扼制點。唯囿於共軍的武器發展，目前澎湖也位於共軍長程火箭、彈道非彈與巡弋飛彈的火力攻擊下；換言之，1958年中國以火砲攻擊金門，目前則以長程火箭、彈到與巡弋飛彈攻擊澎湖。

直白的說，在中國軍力崛起與武器系統日益優良的情況下，金馬澎湖甚至連本島都算是第一線，首波的彈道飛彈或是電磁戰等來襲時，對台灣來說就是首戰。但至於是不是終戰則需端視人民抗敵意識，若人民在首戰後沒有抗敵意識不能堅守到底，那就是終戰；但若還有民眾有一絲絲的抗敵意識還有意願再戰時，那就不是「終」戰。只不過聽到前總統說這樣的話，不免讓人氣餒。

●作者：楊威利／資深軍事評論員

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