今日廣場》燒餅／趨吉避凶其實是對的

一直要用路人趨吉避凶的交通部長林佳龍，這回，不再要用路人自行趨吉避凶了！交通部與內政部將聯手展開為期一個月的路口安全大執法。
路口安全大執法有四大重點，分別是「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」。
俗話說得好，一個巴掌拍不響。路口事故案件飆升，路口如虎口，不是駕駛人單方方面的問題，行人的許多壞習慣，往往也是路口易肇事故的原因。
這年頭，行人的壞習慣，族繁不及備載，就先舉五項吧：
一，罹患了手機強迫症，一天24小時，除闔眼熟睡時，無時不在滑手機，過馬路不忘低頭滑手機，斑馬線是我家，紅燈綠綠沒在怕。
二，性如螃蟹，喜橫行街頭的青年男女。三五好友過馬路，攜手橫行向前走，旁若無人，以致人行道上，後人舉步維艱，對面行人穿越難。
三，堅決支持Ubike的族群，他們每日騎乘，穿梭大台北，處處可見該族芳蹤，路口行人穿越道無論紅燈綠燈，勇往直前，無人阻擋。
四，患有運動健將妄想症的年輕人。這類年輕人，每每在行人專用號誌即將變燈的10秒左右，拔腿躍起，縱身向前，直奔斑馬線，企圖用十秒的時間跑過一般人需要3、40秒走過的路口。
五，超過全台老齡人口比例的資深用路人族群。他們或老神在在、或安步當車、或彳亍獨行、或拄杖漫步、或進一步退兩步，總之，此等用路人，不是未老先衰，就是深諳慢活之道，非得讓左右轉的車輛多燃燒幾cc的汽油，才甘心似的。
香港還沒回歸時，首次赴港洽商，友人駕車來接，車行高速路，忽見有摩托車呼嘯而過，我驚問：摩托車可行高速路？友人回答，不可！我再問，那交警不取締嗎？友人答：法規在，摩托車上高速路，出事自行負責，摩托車騎士受罰外，還得賠償汽車駕駛人。
這辦法好！一人做事一人當，自個兒違規自個兒受。台灣都市路口的交通設施，得根據駕駛人的視線範圍等因素，以及人口老齡化的現象，重新規劃設計。但是，無論駕駛人還是路人，守法的習慣得自己養成，不守法的後果得自己負責。說來，林佳龍要用路人趨吉避凶，其實是對的呢！
比較令人好奇的是，有朝一日，自駕車（無人駕駛的車輛）普及化了，自駕車的程式都得設計成行人走完了，車再走嗎？萬一，自駕車程式當機，路口肇事，責任屬誰，罰誰呢？搞不好，咱們應該未雨綢繆，乾脆現在就立體設計，人車分道，免得警察杯杯們又要緝毒緝凶，又要取締車輛行人，疏忽了國家元首的維安，那可就罪過了！
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com