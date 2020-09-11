名家論壇》李戡／王金平與海峽論壇

去年五月，王院長在參與黨內初選期間，以「祭祖」名義去了一趟廈門。出發之前，王院長傾聽各種意見，也找我去了一趟。我說此行重點，是衝刺民調和擴大媒體版面，建議發表讓人耳目一新的兩岸論述。我本來的建議是，直接當著劉結一面，否定九二共識，說這是「毫無意義的文字遊戲」，對岸早晚要為這種自欺欺人的行事風格付出慘痛代價。但考量院長寬厚的性格，我只能改成：「尊重九二共識，但現階段不適合提，因為它對增進兩岸互信並無助益」。同時，我強烈建議院長突出自己「不會被抹紅」的形象，可帶領國民黨扭轉在兩岸論述上一路挨打的局面。
可惜當時韓國瑜勢頭正旺，國民黨和支持者看不出潛在危機，整天陶醉在數十萬人造勢的集體狂歡中。在對岸，劉結一更樂開了花，帶頭造假業績、欺下瞞上，讓中共中央沉浸在「台灣人真的認同九二共識」的幻想裡，做了一連串錯誤的政策。「反送中」風潮一起，幻想破滅，也間接導致國民黨的慘敗。北京不懂反思，一方面賴給「境外勢力」影響台灣選舉，一方面繼續撒大錢造假業績自圓其說。海峽論壇就是典型的自欺欺人論壇，既然標榜「擴大民間交流」，就應該接觸台灣真正的「民間」，而非辦成「國共論壇」。悲哀的是，北京到現在還執迷不悟、不知變通，口口聲聲喊著要交流，卻限定對方要先承認這承認那才能談，到頭來，只能吸引極少部分的人展開毫無代表性的「交流」。不光對台灣，對香港和對世界各地的交流工作都是如此，正是這種作繭自縛、鴕鳥心態的官僚作風，導致中國大陸的國際形象越來越差，形象越差，就越要發揮「戰狼」精神四處咆哮，咆哮累了，又繼續搞統戰自欺欺人，陷入無窮無盡的惡性循環。
如果要幫國民黨打開新局面，王院長在海峽論壇致詞的時候，應該說，「我提議大家睜開眼睛認清現實，少講空話多幹實事，發揮中共中央標榜的實事求是求真務實的精神，討論為什麼國民黨和中國大陸的形象在台灣社會如此糟糕。我建議更改論壇討論題目，研究為什麼國民黨會在兩年之內輸的如此狼狽、為什麼國台辦老覺得自己很懂台灣、為什麼涉台智庫老做出一些奇怪的解讀、為什麼有關部門老要幹蠢事讓民進黨撿到槍、為什麼北京到處怪東怪西就是不檢討自己。」可惜的是，他是代表國民黨去開會，終究得遷就國民黨既得利益者的意見，能談的，終究是國民黨「新瓶裝舊酒」的兩岸論述。到頭來，去了也是白去，還不如不去。
有人擔心連王院長這樣的人都可能「被統戰」，這些人實在太看得起對岸了。對岸根本就沒有搞統戰的能耐，只有造假業績自欺欺人的本領。海峽論壇就是「交際花式的大拜拜」，參與的人，按照自己的位階搞配對，位階高的和汪洋、劉結一坐主桌互相取暖，位階不高不低的和局級官員聊天喬生意（比如廈門市副市長、福建省台辦主任），位階低的只能對接處級官員（比如福建省台辦交流處處長、廈門市海滄區台辦主任），但又心有不甘，不肯就這麼白來一趟，所以拼命的往主桌擠，蹭幾張和領導合影的照片，然後發微信朋友圈大肆炫耀。如果說「海峽論壇」能體現什麼文化，大概就是這種「蹭」的精神了。
●作者：李戡／作家、英國劍橋大學基督學院亞洲及中東研究學院中國研究博士生
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