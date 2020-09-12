今日廣場》吳建忠／「幫民進黨解套」是國民黨的惡鬥語言

國民黨人在「議題設定」大有問題，國人在擔心萊克多巴胺，卻有人在推銷蔣萬安，黨中央在調查瘦肉精，卻有黨代表在覬覦故宮國寶有黃金，每次很明確的議題戰線，都會有豬隊友模糊焦點，豬隊友永遠有著不一樣的邏輯。
國人印象非常深刻，一堆國民黨立委跑去佔領立院抗議，不到一天就破功，通通被民進黨立委架出去，結果隔天竟然出現「因感受藍營戰力不足，朱立倫帶頭訓練打拳擊練身體」的新聞，國民黨的問題，重點是練拳嗎？不斷搞錯重點。
不可諱言，國民黨主席江啟臣在全代會暫時過關，但是黨內的政治對立強度超過平常，國民黨通常強調形式上的和諧與集體行動，使得任何的權力競爭都必須用私下角力方式進行，而非民進黨的路線辯論，這種宮鬥劇情往往讓支持者瞠目結舌。
不可否認，因為選舉接連敗陣，國民黨變得更加保守，看到各種檢討江啟臣的聲浪，有一種荒謬說法是戰線開太多，這其實是直覺反應。引進政策，不要擔心戰線開太多，應該是要擔心沒有人才，戰線沒有論述。因為國民黨有戰場，卻因為內憂還是外患導致各種顧忌，而沒有戰好、戰滿、戰漂亮。
如果美豬議題這麼重要，食安議題這麼嚴重，黨中央江啟臣帶頭在衝美豬、瘦肉精的公投，黨內卻有人在圖謀自己下一次的選舉，選舉比食安還重要嗎？這些人其實可以比黨主席更勇敢一點，主動去AIT絕食抗議才對。
舉例來說，國民黨內有人認為，王金平前往海峽論壇是替備受爭議的美豬議題轉移焦點，也有幫助蔡英文政府居中斡旋的兩岸想像，用簡單的「時機論」去挑起黨內矛盾，這是國民黨內鬥的劣根性之一，又掉入黨內鬥爭設定的戰場裡。
諷刺的是，王金平出席海峽論壇，在議題框定的情況下，江啟臣的出面力挺，卻讓有心人將參加海峽論壇推入「幫民進黨解套」的二元對立邏輯。再加上，央視的「求和」事件，更可用來指控江啟臣被中共吃豆腐。
另一方面，還有人利用國民黨人對王金平「藍皮綠骨」的疑慮，而對國民黨支持者進行挑撥離間，使得這些國民黨支持者對江啟臣的疑慮心更重。
直言之，此刻「關心」王金平是一石數鳥之計，黨內就有此種挑撥離間的跡象。國民黨內不斷有人就海峽論壇出席的時機，發表自己的高見，展現自己的高度。緊緊抓住國民黨內對王金平「藍皮綠骨」的質疑，「火上澆油」與綠營的曖昧關係。
關鍵在於，可以藉此批鬥江啟臣的「識人不明」，恐怕將會幫蔡英文政府解套。因而希望江啟臣能夠大公無私、高瞻遠矚，此番明顯「明捧實殺」的言論，對於低迷的國民黨士氣更是沈重打擊。
深入分析，江啟臣力挺王金平出席海峽論壇，這是國民黨堅持「兩岸交流」的路線，這路線在國民黨內怎麼可能會出現分歧？明明國民黨的路線就是「交流」，怎麼會有出現分歧的可能。只有一個原因，就是趁機內鬥，搶代理。
平心而論，江啟臣應該更堅定力挺王金平去海峽論壇，會這樣引起關注，是因為王金平確實是國民黨最佳人選。一直有傳言，蔡英文總統要找王金平去擔任海基會董事長，此項人事可以幫民進黨化解兩岸緊張，但是王金平遲遲沒有答應。從結果來看，王金平是寧可用國民黨的名義，來出席海峽論壇。至於這樣的選擇行為，國人怎麼看，那就見仁見智了。
對於民間交流、國共交流的堅定立場，是江啟臣展現在野黨領導者的戰略清晰選擇。藍營側翼不斷在帶風向，認為江啟臣這是幫民進黨、轉移攸關民生的瘦肉精美豬焦點。顯而易見，國民黨主席選舉早已提前開打，兩岸議題與黨內政治競爭的內循環有多麼地深奧，浮出來的，絕對是冰山一角。
眾所周知，民進黨反對國民黨建立起交流管道不算奇怪，國民黨內的反對，那就是為私不為公。目前的情況來看，國民黨不只沒有凝聚的力量，帶頭說話的江啟臣也因為分化而有氣無力，實在是荒謬絕倫。
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