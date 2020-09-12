名家論壇》柯志遠／《腦波小姐》腦洞開最大的驚笑好戲

「偶像劇」這種以明星卡斯的邊際價值「極大化」用以淡化戲劇詮釋「寫實面」需求的劇種，成為觀眾口味的「主流」一晃眼已二十幾年了，時移勢易，許多曾經讓年輕世代不自覺「代入」的角色、情境、套路，都開始被「原罪化」了，《腦波小姐》的第一個亮點就在於「新瓶舊酒」的敏銳自覺，開箱頭一集，已經一口氣端上來奇幻、懸疑、靈異、驚悚、喜劇、浪漫、推理等多變繁複的觀影趣味，故事的氛圍一變再變，多重元素的融合自然合理毫不矯情，眼前看到了似曾相識「小資女」、「霸道總裁」…但定睛細看卻又不是那個味道，角色個性、人物關係有著不按牌理出牌的化學變化，小事件堆疊成大衝突的節奏充滿了恰到好處又始料未及的峰迴路轉，在在都讓這個作品一時之間難以歸類，饒富新意。
《腦波小姐》的推陳出新，還有更大一部份在於做為故事舞台「世界觀」的「即視感」出色極了，例如腦波小姐上班途中，光短短一個過場，就設計了「不斷跳樓」、「不斷被兩輛車像乒乓球般互撞」、「不斷迴圈拼死命追逐的警與匪」三種鬼，不但熱鬧有趣，也很快呈現了「能看到鬼的世界就長這樣」的「說服力」。將女主角上班的公司設定為遊戲公司的用心也是一絕，除了把電遊、網路這些與時俱進的流行生態（觀眾有感的日常）順理成章地帶進來，「網路遊戲」做為情節發展中「虛VS.實」、「人VS.鬼」彼此穿梭、碰撞的平台，也產生了呼應鏡像的戲劇效果，很生動也很聰明。而這些設定之所以成功、到位，眼見為實，這劇的編劇田調工夫是紮實而專業的，光遊戲公司對於遊戲的開發、封測、上架等流程的諸多術語眉角，無不交代得有模有樣，細節的講究就是戲劇擬真的質感，這是《腦波小姐》第二個相當值得嘉許的吸睛之處。（此外，諸如對女主角糾纏不休的「清朝鬼」狄志杰，開口閉口都是古語，舉手投足透著酸腐，喜趣效果出人意表又不浮誇，也得力於劇本的做足功課。）
《腦波小姐》編劇謝禮如，身兼本劇的導演、製作人，這個劇本曾獲文化部「電視劇本創作獎」冠軍（原劇名《鬼氣少女，完勝！》），而這個劇本流金溢彩的講故事技巧，正是《腦波小姐》值得推薦的第三個妙處。靈異題材的駕馭不容易，編劇段位若不夠，不但情節「勾」不了人，若自說自話得不夠精彩，也讓人一打照面就看破手腳。《腦波小姐》有別於老派偶像劇的敘事方式，在第一集就已吊足觀眾胃口，倒述式的結構在一個多小時的篇幅有了腦洞大開的天旋地轉，以張捷這個精神科醫生提供了另一個故事視角的合理性（同時也是後續發展的「懸疑性」），也把精神科問診做為「總結VS.翻轉」的伏筆，手法運用超越尋常平庸偶像劇，功力不一般，而「鬼來自於死前的腦波殘像（所以叫『渣渣』）」、「腦波善加開發，可以運用在諸如啟動電梯用途（劇情關鍵點之一）」…等想像力，發揮得獨樹一幟，天馬行空還言之成理，創作能量十分豐富澎湃，相當讓人期待後續創作。
《腦波小姐》中角色人設的弦外之音，是這齣戲值得玩味的第四個優點。劇中的幾位主角隱約感覺都有著不只一種的心理層面，「外顯的VS.隱藏的」以無法逆料的條件反射交錯閃現，張書豪在「清朝鬼」上身時的變異，考驗的是外在技術面的「表演力」，而張捷的「斯文背後的神秘」、歐陽妮妮在「陽光粗線條背後無預警的爆衝」，這些「可能性人格」都相當具備吊詭的迷人特質，也很讓人敲碗期盼幾位年輕主角更細膩的層次掌握。至於電梯裡的女鬼、腦波小姐看似熱情其實功利的同事們…，都設計得頗具特色，不是一般偶像劇一抓一大把的扁平人頭，都可見一齣戲自我要求的期許和用心。
經常有DiDi是Popeye投胎來陪我的錯覺，抱起來肉呼呼的感覺、半夜跳上床躺我臂彎的感覺、黏著我跟進跟出的感覺，很憨厚，很溫暖，咕咕不聽話被關洗手間他也會替她喵喵求情呢～又或者，其實是我希望他是Popeye投胎來的，讓我當初愛得不夠的遺憾可以彌補、延續…
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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