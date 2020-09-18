名家論壇》黎榮章／美豬牛議題是藍營起死回生的機會？

蔡政府宣布開放美豬牛，根據媒體報導，民進黨秘書長林錫耀提出一份內部民調，贊成、反對進口美豬牛的民眾勢均力敵，都是43%，為民進黨的這個政治決定做出有力背書；然而網路聲量卻發現，國民黨在這個議題上，整體聲量雖略輸民進黨，但從走勢來看，9月後的聲量幾乎每日都超越民進黨。
QuickseeK快析輿情資料庫觀察政府宣布開放美豬牛進口後，各政黨的網路聲量走勢，可明顯發現，一開始主事的民進黨聲量較高，在總統蔡英文宣布開放美豬牛後，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中相繼為政策辯護。此外，也有網友彙整資料檢視民進黨的「跨時空打臉」，一時間網路上熱熱鬧鬧，正反都聚焦在民進黨。
而國民黨持續炮轟美豬牛議題，到9月聲量即與民進黨黃金交叉，又發生「衛福部疑施壓醫院為瘦肉精背書」的新聞為國民黨添柴火，讓國民黨9月後的聲量領先。不過國民黨砲火聲隆隆，也換來綠營粉專的大力反擊，臉書粉專「只是堵藍」就抓住國民黨團記者會的發言漏洞，質疑國民黨當年開放美牛、卻未與美簽訂BTA，是對中國下跪、避免挑釁中國。
在兩大黨聲量威壓下，小黨聲量就相對較低。觀察時代力量、民眾黨跟台灣基進三黨，時代力量聲量相對較高，不分區立委王婉諭、陳椒華舉行記者會，並在個人臉書貼文，針對美豬牛的風險評估未臻詳盡之處，以及未來進口後的標示問題提出質疑，但即便有受網友肯定，整體聲量卻仍難以和兩大黨相抗衡。
民眾黨團雖也舉行記者會譴責政府倉促開放美豬，但民眾黨立委的聲量明顯不如時代力量，僅高虹安較受網友關注；進入9月以來，民眾黨主席柯文哲的「美豬窮人買」發言引發議論，才又略增了民眾黨的聲量。
聲量最低的為台灣基進，在抗中的大前題下，基進黨贊成加速台美貿易談判，也因此論述基調顯得與民進黨方向較一致，政黨形象更難被突出。
比較各陣營意見領袖的發言正負好感度，蔡英文、江啟臣、柯文哲這三大黨主席，以及陳其邁、侯友宜等直轄市首長，可以看到江啟臣的總聲量最低、負面聲量比例最高，原來是因為江啟臣主導國民黨串連地方縣市議會修正自治條例，規範瘦肉精零檢出，讓全台藍營執政縣市「遍地烽火」。
而柯文哲、陳其邁、侯友宜的戰力相比，柯文哲果然因他一貫心直口快的「美豬窮人買」發言，成功引發各界回應與討論，但也導致他的好感度（p/n值）最低；陳其邁被網友找出當年反對國民黨進口美豬，揚言「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台時」，如今回力鏢打到自己，在網路上被一陣群嘲。侯友宜則是在第一時間，就用沉痛但務實的口吻質疑「總統你變了」，用語並不尖酸，很實際地要求做好完整健康風險評估與配套措施，貫徹自己的人設經營。
小黨聲量難有突破，小黨黨團總召賴香伶、邱顯智自然也聲量低落；立院唯一一個基進黨立委陳柏惟，雖擁有52萬追蹤者，是網路熱門意見領袖，但如前所述，基進黨對美豬牛議題態度未與民進黨有太大不同，陳柏惟的個人粉專對此事也僅有一篇46字的發言，強調「要對自己有信心」，這次顯得相當低調。
身為國內最大在野黨，國民黨抗爭節奏將主導整個議題步調，他們也已在9月5日全代會中定調，未來將聚焦「食安公投」，發動全國縣市黨部協助連署，讓民眾在明年8月公投日拿回自己的健康與權益。
針對各政黨開放美豬美牛拋出的論述效果，網路的五大關鍵指標則顯示，民進黨都勝過國民黨，然而細究其熱門內容，卻以負面居多，包括羅智強、親藍粉專「韓黑父母不崩潰」，江啟臣，都多次針對民進黨所說的「立場一致」進行批判、質疑，也成為與民進黨相關的前幾大熱門討論貼文。
而時代力量雖議題聲量略高於民眾黨，但民眾黨的論述內容互動率較佳，柯文哲的「窮人說」被網友推「中肯」；質問蔡英文「美豬換FTA可以接受，但你換了什麼回來」，也讓網友同聲附和問「對啊，換了什麼？」
綜前所述，雖然民進黨一直以來網路戰力頗強，但美豬牛議題卻是負面內容較被關注，加上國民黨打算發動黨機器長期抗戰，讓國民黨近期聲量持續領先，增添民進黨推動政策困難度。不過，國民黨即便握有聲量籌碼，但推動公投需考量地方動能，空戰陸戰要持續交互配合，才能走得長遠。
此外，小黨聲量不多，未來若要在此議題掌握更多話語權，除了反射式的心直口快發言之外，恐怕要多下點功夫做研究，從論述到配合性的議題，甚至是聯合地方動員，形成連貫性的操作策略，才能說服國人、真正打到執政黨痛點。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com