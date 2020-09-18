名家論壇》黎榮章／美豬牛議題是藍營起死回生的機會？

蔡政府宣布開放美豬牛，根據媒體報導，民進黨秘書長林錫耀提出一份內部民調，贊成、反對進口美豬牛的民眾勢均力敵，都是43%，為民進黨的這個政治決定做出有力背書；然而網路聲量卻發現，國民黨在這個議題上，整體聲量雖略輸民進黨，但從走勢來看，9月後的聲量幾乎每日都超越民進黨。





QuickseeK快析輿情資料庫觀

▲開放美豬牛 網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）

但即便有受網友肯定，整體聲量卻仍難以和兩大黨相抗衡。

力量

▲開放美豬牛 各政黨聲量排行（圖／QuickseeK提供）

」，這次顯得相當低調。

▲各政黨意見領袖 網路正負聲量（圖／QuickseeK提供）

針對各政黨開放美豬美牛拋出的論述效果，網路的五大關鍵指標則顯示，

都勝過

力量雖議題聲量略高於民眾黨，但

容互動率較佳，柯文哲的「窮人說」被網友推「中肯」；質問蔡英文「美豬換FTA可以接受，但你換了什麼回來」，也讓網友同聲附和問「對啊，換了什麼？」

▲開放美豬牛 各政黨論述內容 網路關注表現（圖／QuickseeK提供）

但美豬牛議題卻是負面

民黨打算發

不過，國民黨即便握有聲量籌碼，但推動公投需考量地方動能，空戰陸戰要持續交互配合，才能走得長遠。

小黨聲量不多，未來若要在此議題掌握更多話語權，除了反射式的心直口快發言之外，恐怕要多下點功夫做研究，從論述到配合性的議題，甚至是聯合地方動員，形成連貫性的操作策略，才能說服國人、真正打到執政黨痛點。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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