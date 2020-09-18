名家論壇》鄭仲嵐／菅義偉內閣啟動，是否讓人亮眼一新？

強調「會工作內閣」





日本新首相菅義偉在9月16日走馬上任後，17日首次正式以首相身份進入官邸辦公，在輔佐安倍晉三7年8個月後，菅義偉終於率領自己的內閣亮相。進入官邸時，菅義偉強調自己的內心是重新歸零，強調未來新內閣是「為全民服務工作的內閣」，希望強調效率，立即拿出成果。





攤開新內閣名單，仍有濃厚的安倍內閣影子，包括副首相、財務金融大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充等都維持原職，其他有5人，如加藤勝信等則是轉任官房長官等新職，5人則是首次入閣。



▲日本新任首相菅義偉的內閣人選出爐，上排左起副首相兼財務大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充、經濟產業大臣梶山弘志，下排左起文部科學大臣萩生田光一、經濟再生大臣西村康稔和國土交通大臣赤羽一嘉，全數續任。（圖／翻攝日本共同社） 不過這樣的內閣上路後，民調反應平均都還不錯，包括每日新聞調查有64%的支持度、朝日新聞有65%、日本經濟新聞更高到75%。可以預測在未來觀測一段時間後，一旦支持度還是在6成左右，很有可能在9月底或10月初菅義偉就會解散國會進行改選。





而在這次內閣改組，雖不能說舊瓶裝新酒，但也有些令人關注的人事。





安倍親弟岸信夫掌國防





首先是防衛大臣，由河野太郎更換為安倍晉三的親弟弟岸信夫接任。岸信夫身為傳統右派，曾經參拜靖國神社，並以民間身份常來台灣等，早被視為是「安倍意志的傳達者」。





這次岸信夫接任防衛大臣，跟兄長「民間官方」的身份互換，也是一顆活棋。一來是兄長安倍晉三卸下首相回歸眾議員後，未來以民間身份在國際長上角色會更重要，甚至有很大機會可以來台灣訪問。



▲日本新任防衛大臣岸信（圖／美聯社／達志影像） 岸信夫雖然被歸類在「首次入閣」，不過他過去即擔任過外務副大臣、防衛政務官等，對外交與國防經驗足夠。加上美日安保的基礎下，始終防衛大臣脫離不了親美色彩，特別是安倍時期一直計畫在日本東北配置的迎擊導彈系統，雖然計畫暫時停止，但未來仍有死灰復燃的可能。





岸信夫延續胞兄的政策是一定之外，他本人也許也被視為是將來領袖級人物開始培養。





數位廳是否真正奏效？





日本這次的內閣改造中，也新增「數位廳」這個大臣，並由前科技大臣平井卓也出任該職。平井在17日在記者會中即表示「速度必須愈快愈好，即刻在法律上做好整備」，內閣府跟總務省已經研擬召集100位相關人才，準備就各部會的數位化等全力做好準備。





會設置數位廳，最主要的任務還是要打破日本的部會橫向聯繫。日本在推行數位身分證「My Number Card」上這幾年不太成功，持有率仍在15％左右。在這次對抗新型冠狀病毒中，各部會雖然有各自推行數位化政策，但是彼此間的聯繫仍是不夠，因此官方才想改制設立數位廳。



▲日本數位大臣平井卓也（圖／美聯社／達志影像） 這樣的想法，可以聯想到台灣數位政委唐鳳，她在就任後致力加強各部會間的溝通，打破過去彼此藩籬。只是平井卓也過去2018年首次入閣時，正式擔任科技政策的推廣，2年多下來成效有限，這次以數位廳的大臣身份再次回鍋，使否真的能拿出決心魄力，仍有待觀察。





女性閣員依舊太少





甚為可惜的是，這次新內閣中女性閣員依舊偏少，僅僅只有兩位，分別是法務大臣上川陽子與奧運大臣橋本聖子。安倍過去在第二任期內，高喊「女性活躍」，曾有多達5人女性入閣，佔了約四分之一。





在今年1月時，日本內閣19位成員中，也僅有3位女性，占比15.8%，在全世界排名113位。女性內閣成員少，主要也是來自國會議員的女性本來也不多，以眾議院來說，465名成員僅有46位女性，占比不到一成。日本的女性就業、幼稚園不足、夫妻可以自由選擇姓氏等，仍是菅義偉未來在日本政治改革需要面對的議題。



▲日本前法務大臣上川陽子在新任首相菅義偉內閣，回鍋再掌法務省，第3度擔任法務大臣。（圖／美聯社／達志影像） 除此之外，面對2025年的大阪萬博會，菅義偉內閣也正式將「萬博大臣」給獨立設置。不過就任大臣的是來自東京選區，東京土生土長的井上信治，遭前大阪市長橋下徹等譏諷根本是不懂大阪的東京人來管。不過現任大阪府知事吉村洋文則是樂觀其成，認為沒有在地包袱的人，做出「全日本人的萬博會」，不是更好？





整體來說，菅義偉的任期只有一年，因此內閣成員必須要上緊發條立刻衝刺，看似沒有多餘的政策商討空間。





不過就猶如2019年1月時就任的蘇貞昌內閣，當時更在大逆風與低民意下執政，結果在一年後在防治豬瘟等多項政策上拿出執政成績，幫助蔡英文總統再次連任。菅義偉如果能在新型冠狀病毒、經濟不振的大逆風下衝出佳績，往後這些內閣成員的改革，都將被視為是帶領日本人民再往前的基石。





●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。



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