名家論壇》趙君朔／冷戰2.0之錨——印太北約

1991 年蘇聯解體，冷戰也隨之結束後，美國成為世界上唯一的超級強權，可以全憑己意打造所欲的世界新秩序。但不巧坐在白宮裡面的，又是一個年輕，對國際政治的了解在上任前幾乎是一張白紙的柯林頓，於是美國關乎整個世界格局的決策，常常淪為最終由國內政治考量所決定，而不是綜合國內外多方面因素深思熟慮後的結果，其中留下最不幸惡劣遺產的，就是在國內垂涎中共龐大市場大餅的大公司極力遊説下，放棄了將對中共惡劣人權紀錄的年度審查和是否延長中共貿易最惠國待遇掛鉤的政策，之後在柯林頓第二任的最後一年，又協同國會給予中共永久正常貿易待遇（ Permanent Normal Trade Relations ），為中共開啟了進入世貿組織的大門。中共在入世後，和美國、世界的貿易量都急增，經濟實力突飛猛進，剛好美國又陷入反恐戰爭的泥沼無暇西顧亞洲，偏偏在 2008 又遭遇次貸危機引發的金融風暴重擊。美國國力的接連耗損讓崛起中共開始在對外關係上擺出自信強硬的姿態，經典事例都發生在 2010 年後半，先是 7 月時任中共外長的楊潔篪在東美協區域論壇上瞪著新加坡外長楊榮文說出：「中國是大國，其他國家是小國，這是無可爭辯的事實。」再來 9 月中共漁在釣魚台附近海域衝撞日本保安廳艦艇而使船長、船員被扣後，中共展開首次人質外交，馬上逮捕 4 名在中共境內工作的日本人並限制稀土對日出口，日本出於無奈只好不經審判釋放船長。



