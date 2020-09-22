名家論壇》蕭徐行／不務實接地氣，國民黨將永遠邊緣化

國民黨要求中國政府以及央視為海峽論壇的國民黨「求和說」公開道歉道歉，國民黨祕書長李乾龍受訪時指稱國台辦提供李紅道歉聲明稿，但李紅僅表示「求和」是「追求和平」的意思，並未按照聲明稿內容道歉，此舉讓國民黨無法接受，於是國民黨取消以政黨名義參加論壇。



