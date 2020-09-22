名家論壇》蕭徐行／不務實接地氣，國民黨將永遠邊緣化

國民黨要求中國政府以及央視為海峽論壇的國民黨「求和說」公開道歉道歉，國民黨祕書長李乾龍受訪時指稱國台辦提供李紅道歉聲明稿，但李紅僅表示「求和」是「追求和平」的意思，並未按照聲明稿內容道歉，此舉讓國民黨無法接受，於是國民黨取消以政黨名義參加論壇。
然而，國台辦發言人馬曉光卻表示，根本不存在報導所說的那種情況，也沒有所謂道歉聲明。並表示，不要把主持人個人言論無限上綱，這不是處理問題的態度，事發以來島內有人挑撥離間、推波助瀾，誰道過歉？檢視一下他們這些做法是否才傷害兩岸感情。中國政府的這一態度不僅深深顯露兩岸之間敵意越來越強，怨恨越來越深，更糟的是猶然在谷底踱步的國民黨在兩岸關係上越來越不重要，不受重視。
央視的國民黨求和說重重的賞了國民黨一巴掌。面對這樣被昔日「九二共識」夥伴狠狠的羞辱，這樣的被蔑視，國民黨與其憤怒生氣，不如「努力進前」爭回執政大權，才是優先之道。
國民黨委派立法院長王金平出席今年的海峽論壇原被視為江啟臣主席下了一步好棋，外界認為以王院長為首的代表團成行如能與中方高層領導有所交流，不僅可以有助於兩岸之間緊繃的對立情勢稍有緩和，也可讓國民黨在兩岸關係議題上重新站上主動積極的角色，不再如過去一年半來處於處處挨打的困境。可惜的是這樣一個議題卻在王金平主動釋出曾求見蔡總統提及海峽論壇以及央視表達王金平是代表台灣去求和的說法後，就讓這樣一個單純的民間交流的大拜拜活動又再次染上了濃濃的賣台意味，這都讓於總統大選大敗之後急欲重新站起來，且期盼能在一片反中氛圍下的台灣重新站起來的國民黨中央又挨了一記重擊。
當然，央視節目的任何說法都必須由主管單位嚴格審核後才能脫口與播出，絕無可能是記者會主持人或是編輯台可以自行決定的，這就充分表露了中共對於現階段兩岸關係的鷹派態度，同樣的，這也代表了過去為了營造兩岸統一氛圍的共產黨，對於國民黨中乾外弱的鄙視態度。尤其敗選後國民黨殘弱不堪又一在的內鬥加劇的難堪，看來要再贏回政權執政顯然很有困難，因此中共認為國民黨已非統一台灣的最佳依靠與夥伴，這也是近來中國對台武統聲浪高漲，共產黨認為統一要靠共產黨自己，而國民黨不再有信任度與利用價值的原因。
還好國民黨的江主席會說出中共如果不道歉，就不參加海峽論壇的有風骨言論，才讓外界覺得國民黨還有一點格調。央視的這般看不起國民黨的洗臉言詞看在死抱著「九二共識」情節的國民黨人心中，難到一點的不生氣嗎？當中共這麼作賤國民黨，作賤台灣之時，這些九二共識的中心擁護者有誰站出來反駁中共，有誰願意站出來為國民黨維護兩岸和平譴責中共呢。
許多國民黨高層仍然分不清楚台灣人是「反共不反中」，對於中國這幾年來的強力威逼態度反感，更對於國民黨凡事「親中不反共」的鄉愿作法不以為然，就如去年香港的反送中運動、今年爆發的武漢肺炎疫情、中共在香港強推國安法以及最近軍機軍艦密集逼近台灣的威脅都不能強硬回應，透過自己既有的管道與中共溝通。這樣對於中國就凡事矮一截的態度就是民眾寧願選擇民進黨卻不願國民黨當選的主因。
國民黨必須知道，要中共重新尊重國民黨，國民黨要先能再拿下台灣的執政權，否則重返京城遙遙無期，國民黨在兩岸關係上的角色將更為邊緣化。然而要拿下執政權，國民黨就必須要「民之所欲，常在我心」，真正提出能讓台灣人有感與信任的兩岸政策，而不是死抱著「九二共識」這塊過期又失味的牌匾不放，這樣才能真正贏回政權，有權力再度在兩岸關係決策中發聲。否則動輒不敢對中國反駁與反抗，只會繼續讓中國看衰，也不會再受民眾支持，返回政權。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com