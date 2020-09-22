名家論壇》黎榮章／海峽論壇　國民黨賠了夫人又折兵？

蔡政府上台後兩岸交流急凍，國民黨自認有九二共識護身，較能與對岸交流順暢；然而隨著中國大陸崛起，國內鼓吹「亡國感」聲浪漸高，九二共識屢次在選舉期間遭對手攻擊。雖然黨主席江啟臣一度想革新黨的兩岸論述，但在全代會後，確認了九二共識重回國民黨核心，而近日的「海峽論壇」，本可成為驗證九二共識實質功能的契機，卻意外遭「求和說」打亂步調。
QuickseeK快析輿情資料庫監測，截至9月16日止，海峽論壇的討論中，求和說的討論量將近一半。9月初傳出王金平可望率團參加海峽論壇起，一開始媒體討論重點，是陸委會提出「三項禁止」，雖存在反彈聲量，卻也展現了國民黨兩岸交流優勢。
眼看國民黨即將再踏上他們最熟悉的大舞台，孰料9月10日爆出央視「求和說」，稱王金平是要到大陸「求和」，輿論也轉向譴責與不諒解。國民黨原想透過海峽論壇展示兩岸交流能力，沒想到議題主軸卻中途急遽變調，網路對於求和說的討論，甚至超過原具話語權的黨主席江啟臣。
比較近來熱門的「海峽論壇」與「開放美豬牛」議題，可以發現，發生較早、原本聲量較高的美豬牛議題，隨著時間推移聲量遞減，到9月14日與「海峽論壇」聲量正式黃金交叉。蔡政府宣布開放美豬牛引發民怨，國民黨趁勢喊出「堅持瘦肉精零檢出」，又啟動食安公投連署，聲勢看似顯赫；加上海峽論壇助陣，讓外界一度以為國民黨能挑戰蔡政府的親美抗中戰略。
誰知求和說一語打破如意算盤，一時間，海峽論壇的焦點轉向去與不去的問題，不僅使國民黨陷入窘境，更分散了使民進黨備受質疑的開放美豬牛議題的輿論關注。據QuickseeK快析輿情資料庫監測，自9月1日起至16日止，開放美豬牛的聲量下降了近90%，此番國民黨可說是「折了夫人又折兵」。
國民黨因海峽論壇惹來的負面聲量，超過其創造的正面聲量7倍有餘，在社群平台上，意見領袖以民進黨立委和親綠粉專佔多數。爆出「求和說」的綠委王定宇賺盡流量，高踞第一，親綠粉專「只是堵藍」5天連貼10篇文章，酸「中共下指導棋、國民黨乖乖照做」，網路槍林彈雨的圖文攻勢，讓國民黨只能挨罵、話語權盡失。
民進黨上月宣布要開放美豬牛進口，引發網路大反彈，立法院新會期開議在即，行政院長蘇貞昌18日就要到立院專案報告美豬牛，正是國民黨好好發揮監督能量的大好時機；加上本可以透過參與海峽論壇，借機向人民展現兩岸交流實力，，並驗證九二共識效能，沒想到意外發生「求和說」插曲，不但海峽論壇去不成，其聲量又一時間超越美豬牛，這個意外最終使國民黨哭、民進黨笑。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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