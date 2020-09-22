名家論壇》黎榮章／海峽論壇　國民黨賠了夫人又折兵？

蔡政府上台後兩岸交流急凍，國民黨自認有九二共識護身，較能與對岸交流順暢；然而隨著中國大陸崛起，國內鼓吹「亡國感」聲浪漸高，九二共識屢次在選舉期間遭對手攻擊。雖然黨主席江啟臣一度想革新黨的兩岸論述，但在全代會後，確認了九二共識重回國民黨核心，而近日的「海峽論壇」，本可成為驗證九二共識實質功能的契機，卻意外遭「求和說」打亂步調。





▲海峽論壇子議題 網路聲量占比（圖／QuickseeK提供）

▲海峽論壇、開放美豬牛 網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）

▲海峽論壇x國民黨 網路正負聲量（圖／QuickseeK提供）

但海峽論壇去不成，其聲量又一時間超越美豬牛，這個意外最終使國民黨哭、民進黨笑。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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