確診破十萬！印度「致命危機」再攪局　當局忙疏散百萬人

隨著新冠肺炎在全球大流行，災情較重的各國政府要求民眾遵守嚴格的防疫規定，以防 2019 冠狀病毒疾病（ COVID-19 ）疫情在境內擴散，然而在印度和孟加拉兩國，因為遇上數十年來最猛烈的超級熱帶氣旋「安芬」（Amphan），當局一方面擔心致命暴風帶來的洪水與泥石流，一方面又得防止新冠病毒蔓延，目前正疏散百萬人口，不少當地居民只能暫居臨時避難所。

綜合《

BBC Weather

》報導，這是自

1999 年造成數千人死亡的超級熱帶氣旋後，首次又有超級熱帶氣旋出現，印度當局表示蘇達班地區目前的風速為每小時 160-170 公里，陣風高達時速 190 公里，相當於三級颶風，已經有孟加拉的志工為了協助當地村民撤離，搭乘的船隻遭強風翻覆不幸死亡。

▲印度當局公布熱帶氣旋路徑。（圖／翻攝自 India Weather ）

而在被視為印度受災最嚴重地區的西孟加拉邦，就有一名警察表示「人們不願前往避難所，因為他們害怕受到新冠肺炎傳染」，目前印度和孟加拉已要求學校和其他大型建築物成為臨時避難所，但有不少當地人也擔心他們就算躲到臨時救災中心，也會因為大量人口群聚無法維持安全社交距離而染疫，疏散計畫受到阻礙令當局十分苦惱。

事實上根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，孟加拉新冠肺炎確診病例累計 2 萬 5121 例、死亡人數 370 例；而印度已經累計 10 萬 6886 人感染， 3303 人染疫病故，身為全球人口最大國的印度，目前疫情增長速度已成亞洲第一，近兩日確診數就增加了 11 %，按照此增長速度，印度可在 8 天內確診人數將突破 15 萬，加上氣旋造成的傷亡，當局憂心將對印度醫療系統帶來更沉重的壓力。（編輯：楊智傑）