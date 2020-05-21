20頁報告重砲抨擊！白宮：多年來低估北京限制改革的意願

美中關係日趨惡化，白宮於近日發表長達 20 頁的《中國戰略報告》，分成 4 個面向，分別是掠奪性經濟政策、軍事擴張、散播假訊息以及侵犯人權，顯示中國的野心和限制改革的意志，並未隨著時間而有改變，因此美國有必要繼續與中國競爭，除了遏止北京對民主和人權的迫害，也確保美國的安全及經濟利益不受損害。
《美聯社》等外媒及該份報告皆表示，美國過去 20 年認為，只要美國擴大市場開放、增加對中國投資、允許中國接觸美國高端科技、訓練中國解放軍人員，隨著中國越來越高度發展，就能使中國更向自由化邁進。然而，事實證明，中國在六四事件後變得更加專制，不只打壓、迫害境內不同的種族與宗教，中國共產黨亦加強對全球宣傳其政治理念。數十年後的現在，情勢已經很明顯，就是美方過去都低估了中共限制境內經濟政治改革的決心。
報告也指出，為了應對來自北京的挑戰，美國政府必須對中國採取了 1 種競爭的態勢，以更清晰的眼光評估中共的意圖和行動，也重新評估美國的戰略優勢和不足，面對雙方可能發生的摩擦，川普政府須優先考量美國的安全及經濟利益，而且競爭不必然代表會導致衝突。
該份報告還提到，川普政府認為，為了象徵主義和盛大排場就去與北京接觸並無價值，當靜默外交被證明只是徒勞，美方將加強公開施壓，例如川普指責世界衛生組織（WHO）隱瞞疫情，威脅將永久停止資助。而且，中國還在印度、南海、兩岸進行一連串軍事擴張，對全球發動駭客攻擊，以竊取知識產權與商業機密的方式，讓各國許多合法企業蒙受數千億美元的損失，卻還繼續在世貿組織( WTO )中以發展中國家的地位獲利；並保留非市場經濟結構，由政府主導貿易和投資。
報告也強調，美國並非尋求要遏制中國的發展，也不是要與中國人民斷絕往來，只是希望能與中國進行公平競爭，如此雙方的企業和人民，也才能都享受到安全與繁榮；在保護美方利益、增強影響力的前提下，也願意與中國保持建設性、結果導向的參與和合作。