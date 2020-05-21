日本關西3府縣解除緊急狀態　安倍：東京最快25日解除

日本日前為因應新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，以全國 47 都道府縣為範圍發布緊急事態宣言，隨著部分地區疫情趨緩，39 個行政區先行解除。據《 NHK 》報導，日本首相安倍晉三在今日（ 21 ）晚間向記者團表示，關西兩府（大阪、京都）以及兵庫縣解除緊急狀態，另一方面，東京首都圈在內的 1 都 3 縣，以及北海道將繼續維持限制。
安倍晉三在晚間 6 點多於首相官邸表示，8 個受到緊急狀態限制的區域，關西 3 個行政區將先行解除，其餘 5 個行政區（包括東京在內），將會在下週 25 日，徵詢過專家意見，如果感染人數持續下降，應該可以解除緊急狀態。
同時，日本政府衷心感謝所有在前線努力的醫務人員，以及配合外出自肅政策的國民。安倍晉三表示，東京首都圈、北海道新增確診人數確實減少，醫療窘迫的狀態也逐漸改善，同時呼籲恢復經濟活動的關西，在防止感染擴散的同時，展開新的日常生活中，努力進行社會、經濟活動，開始下一個階段。近 100 個企業擬訂了防疫指導，期待商業活動頻繁的大阪，展現疫情下的新業務模式。
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