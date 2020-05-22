新冠肺炎全球逾507萬確診！拉丁美洲疫情飆升

新冠肺炎疫情在全球部分區域持續延燒，截至台灣時間 22 日清晨 7 點，全球確診人數已達到 5076846 人、 331137 人因此死亡。除了俄羅斯，拉丁美洲的病例飆升十分快速，由於拉美地區醫療和公衛水平較低，是否會繼續造成大規模感染也讓外界憂心。
綜合外媒報導，雖然目前美國仍是確診者最多的國家，不過其單日確診數字已有下降趨勢；反觀南美大國巴西，確診和及死亡人數卻爆炸性增長，短短時間內已有 291579 例、 18859 人死亡，比起目前全球第 2 大疫區、已有 317554 人確診的俄羅斯，差距正在縮小中。
對於巴西疫情失控，外界普遍認為與總統波索納羅（ Jair Bolsonaro ）有關，其輕率的防疫態度，不但趕跑包含衛生部長在內的官員，還被外媒批評道「比起新冠病毒，也許總統才是巴西最大的威脅。」
另一方面，其它拉丁美洲國家的疫情也不看好。祕魯確診人數已有 108769 例、其中 3148 人死亡，為巴西之後拉丁美洲的第 2 大疫區；墨西哥累計已 56594 人確診、 6090 例病逝；智利則已有 57581 例、 589 死；哥倫比亞也有 18330 例確診、 652 例死亡。
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