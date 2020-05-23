病例激增、醫療檢測水平不足　世衛：南美已成疫情新中心

新冠肺炎疫情在全球已造成 5180982 人確診、 336432 人病逝，從最新全球數據來看，俄羅斯與巴西在短時間內急竄至第 2 及第 3 大疫情國，其它中南美洲國家也有病例激增的趨勢。世界衛生組織( WHO )坦言，南美地區已成為新冠病毒的「新中心」，其中又以巴西的疫況最令人擔心。
22 日在瑞士日內瓦，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）表示：「從某種意義上來說，南美洲已成為這種疾病(新冠肺炎)的新中心。我們已見到許多南美國家的染疫數量增加。許多南美國家令人憂心，不過顯然感染情形最嚴重的是在巴西。」
萊恩並指出，巴西政府鼓勵人民使用奎寧治療，但尚未經過足夠的臨床實驗證實其療效，因此並不建議隨意服用。
截至發稿時間為止，巴西已有至少 310087 例確診、 20047 人死亡，最新單日病故人數達 1188 人，再創紀錄。而且有專家分析，在缺乏檢測裝備的情況下，實際的感染狀況可能比官方數字呈現的更嚴重。
至於其它南美國家，目前祕魯確診人數已有 111698 例、其中 3244 人死亡，為巴西之後拉丁美洲的第 2 大疫區；智利則已有 61857 例、 630 死；厄瓜多 35828 例、 3056 死；哥倫比亞也有 18330 例確診、 652 例死亡。
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