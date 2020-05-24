美國計畫召10萬人大規模測試　趕年底前開發有效疫苗

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續蔓延，各國仍在研究有效的藥物及疫苗，美國計劃展開一項大規模測試，預期募集逾 10 萬名志願者對約 6 種最有希望的疫苗進行測試，希望能在年底提供一款安全、有效的疫苗。
據《路透社》週五（ 22 ）的報導，通常需要 10 年開發的疫苗、測試濃縮至數個月內顯現了遏止 COVID-19 疫情的緊迫性。科學家透露，為了完成開發，進展較領先的疫苗製造商已經同意共享數據，並在自身候選疫苗失敗的情況下，將臨床試驗網路借跟競爭對手使用。
從 7 月開始進行小型疫苗安全性測試，預期將有 2 萬至 3 萬名測試者。西雅圖福瑞德哈金森腫瘤研究中心（ Fred Hutchinson Cancer Center ）疫苗專家柯里（ Larry Corey ）估計會有 10 萬至 15 人參與，如果試驗結果顯示，疫苗組和安慰劑組之間很大，將有望在 6 個月內測試出高效疫苗，若效果不佳，試驗可能拉長至 9 至 12 月。美國國家衛生研究院院長柯林斯（ Francis Collins ）表示，如果沒有安全疑慮，研究將繼續進行。
疫苗人體試驗首先要針對健康的志願者進行一項小型的安全性試驗，然後展開稍大規模的研究，以找到合適的劑量，並及早了解療效。最後階段才包括對數千人進行大規模測試。只有這些步驟都完成，疫苗研發人員才可以進行數以百萬劑的大規模生產。
《路透社》指出，方法有其風險，因為有些安全問題可能只會在大規模試驗中出現。根據《路透社》和益普索的民調顯示，美國人對疫苗研製速度感到擔憂。但美國政府已承諾，投入數十億美元協助疫苗製造商大量生產。
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