去年近6千香港人居留台灣　創歷年新高、不排除繼續增加

內政部移民署統計，去年到台灣居留的香港人共 5858 人，和前年相比增加四成以上，同時也移民署自 2016 年將港澳居留定居人數分開統計後最高紀錄，去年香港人到台灣，獲定居許可的人數共 1474 人，比前年多三成半。自香港反修例（反送中）運動開始以來，自去年 9 月以來每個月移居台灣的人數均超過 600 人，和以往相比較多。移民署也表示，近年香港來到台灣定居、留居有增加的趨勢，不排除未來會繼續增加。資料顯示，今年前 4 個月港民到台居留人數為 2383 人，去年（ 2019 ）港民到台留居共 5858 人，較前年（ 2018 ） 4148 人增加四成； 2017 年 4015 人、2016 年 4057 人。據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，香港民眾申請到台居留有 16 種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就，以及在台灣有新台幣六百萬元（約 155 萬港元）以上的投資。依規定，香港人在台灣連續居留滿一年，或連續居留滿 2 年且每年在台灣居住 270 日以上，邊可申請定居許可，取得身分證。